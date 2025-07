バンダイとBANDAI SPIRITSは、NIKE, Inc.が展開する40年の歴史を持つジョーダンブランドと、ポップカルチャーの世界とのつながりをさらに深めるべく、エキサイティングなコラボレーションを7月29日に発表した。バンダイからはオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」、BANDAI SPIRITSからはプラモデルを発売する。この取り組みは、両社がそれぞれ築き上げてきた歴史を称え、世代を問わず愛され続けるブランドのファンへ届ける特別企画だ。本パートナーシップにより、ジョーダンブランドの時代を超えて愛され続けるデザインと、バンダイ・BANDAI SPIRITSが誇る人気ブランドが融合した限定コレクタブル商品が誕生する。スポーツの枠を超えストリートカルチャーでも支持を得る「Air Jordan 1」が本コレクションの中心となり、それぞれのブランドらしいスタイルを表現していく。

ガシャポン「NIKE Air Jordan 1 High 85 MINIATURE COLLECTION」「NIKE Air Jordan 1 High 85 MINIATURE COLLECTION」ガシャポン「NIKE Air Jordan 1 High 85 MINIATURE COLLECTION」は、圧倒的なカラーラインアップを展開し、カプセルを開ける瞬間のワクワク感を提供。歴代の人気カラーとシークレット2種含む18種展開・実物の「Air Jordan 1 High」を3Dスキャンして造形を制作・実物の鮮やかな発色をめざした塗装・シューボックス・薄紙もミニチュア化している。ガシャポン(バンダイ)ガシャポンのオンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて8月7日13:00より受注開始予定。お届けは2025年12月頃を予定。また2025年10月下旬より順次全国のガシャポン自販機シリーズにて発売予定。種類数は全18種、価格は1回800円。○プラモデル「NIKE AIR JORDAN 1 HIGH 85 SHADOW AND REVERSE SHADOW MODEL KIT」「NIKE AIR JORDAN 1 HIGH 85 SHADOW AND REVERSE SHADOW MODEL KIT」プラモデル「NIKE AIR JORDAN 1 HIGH 85 SHADOW AND REVERSE SHADOW MODEL KIT」は、7月29日より商品の受注用ティザーサイトをバンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内にオープン、7月31日11:00より抽選販売受付開始予定。お届けは2025年12月を予定。種類数は全1種、価格は11,000円。実物の「Air Jordan 1 High」を3Dスキャンして商品データを作成、「Air Jordan 1 High」の中でも屈指の人気を誇るシャドウと、待望の発売となるリバースシャドウの2カラーが組み立て可能で、パーツ表面に微細な凹凸加工を施すことで実物のような質感を表現。靴ひもの表面やステッチの一つ一つなど細部まで形状を追求した。さらに実物のシューボックスのデザインに敬意をこめた商品パッケージだ