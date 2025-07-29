¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¡×¤ª¤¤¤·¤µÂçº®Àï¡ªÃæ¹ñºÚ¥¨¥¹¥µ¥ï¥À¤Îß·ÅÄ»á¤¦¤Ê¤ë¡ª¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤ä»é¼Á¥ª¥Õ¤Çºá°´¶¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡È¤«¤é¤¢¤²¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Î¥×¥í¡ÖºÆ²ÃÇ®¤ÇÆù¤Î¿©´¶¤ä¤¦¤Þ¤ß¤ò¤É¤¦¼º¤ï¤Ê¤¤¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¢°á¤ÎÌ£¡¡£·ÜÆù¤ÎÌ£¡¡¤Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¥Îä¤á¤¿¤È¤¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÃæ¹ñºÚ¥¨¥¹¥µ¥ï¥À¡×¤Îß·ÅÄ½£Ê¿¤µ¤ó¤È¡¢¡È¤«¤é¤¢¤²¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏºÇ¹â¶â¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÃæÄÅ¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹µÈ¸ã¡×¤Î¸¶ÅÄÍ´Êå¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡ÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¡£¤¢¤È¤Ï°á¤¬¥Ù¥¿¤Ã¤È¤·¤ÆÌý¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÆ²ÃÇ®¤·¤¿¤È¤¤ËÆù¤Î¿©´¶¤ä¤¦¤Þ¤ß¤ò¤É¤¦¼º¤ï¤Ê¤¤¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÖÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¼êºî¶È¡¦ÆóÅÙÍÈ¤²¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È»Å¾å¤²¤¿¡Ö°á¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Î¡Øº£Æü¤Î¤ª¤«¤º ¼ã·Ü¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¡Ù¡ÊÀÇ¹þ478±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡Ö°á¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤â¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥×¥í¤âÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢°áÉÕ¤±¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¡£¤µ¤é¤ËÄã²¹¤È¹â²¹¤ÎÌý¤ÇÆóÅÙÍÈ¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾åÉÊ¤ÊÌ£¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È´¶¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ìý¤òµÛ¤Ã¤¿´¶¤¸¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆùËÜÍè¤ÎÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¥«¥í¥ê¡¼¡¦»é¼Á¥ª¥Õ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¦¤¨¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¯Îä¤á¤Æ¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤Í¥ÅùÀ¸
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¤Î¡Ø¤à¤Í¤«¤é¡Ù¡ÊÀÇ¹þ456±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤à¤ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¹á¤ëÆÃÀ½¤À¤ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿¤«¤é¤¢¤²¡£°ìÈÌÅª¤Ê·Ü¤«¤é¤¢¤²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥«¥í¥ê¡¼30¡ó¥ª¥Õ¡¢»é¼Á45¡ó¥ª¥Õ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁ´Á³ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Êß·ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÊÆÊ´Æþ¤ê¤Î¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿Çö¤¤°á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤â¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤â100£ç¤¢¤¿¤êÌó112±ß¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤Î160±ß¤òÂç¤¤¯Î¥¤¹²Á³Ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Í¥ÅùÀ¸¤Ê°ìÉÊ¡£
¡Ú3°Ì¡Û¤·¤Ã¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤Ç¡Ö·ÜÆù¤ÎÌ£¡×1°Ì¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤âËþÂ¤ÎÌ£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ø¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÉÔ»ÈÍÑ ¹ñ»º·Ü¤à¤ÍÆù¤Î±ö¤³¤¦¤¸¤«¤é¤¢¤²¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤Ç¡¢¡Ö·ÜÆù¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤à¤ÍÆù¤ò¡¢±ö¤³¤¦¤¸¤ËÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍÈ¤²Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿åÊ¬ÎÌ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤«¤Ê¤ê¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¾Î»¿¡£¤·¤«¤â¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¡¢À¸Õª¤ä¤¢¤´¤À¤·¤ò¤¤«¤»¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ°á¤ËÊÆÊ´¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÊÝ¤Á¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Ë¤ª¤¤¤ä¿©´¶¤ÎÅÀ¤Ç¤â¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¡£
¡Ú2°Ì¡Û¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë°ìÆ±Ã¦Ë¹¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¡Ø¥¶¡ú¤«¤éÍÈ¤²¡Ù¡ÊÀÇ¹þ461±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²È¤Ç¤ÏÍÈ¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤1¸Ä¤ª¤è¤½45g¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¡£
¡¡¤·¤«¤â°á¤ÏÍÈ¤²¤¿¤Æ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Ç¡¢ÈëÅÁ¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ìý¤Î¹á¤ê¤ÈÆù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤âÆù¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ó¡¼¥ë¡£²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿©Íß¤ò搔¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¡ÖÃÇÌÌ¤â¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ê¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Çºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Êß·ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ºî¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¤È¡¢°ìÆ±Ã¦Ë¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤È²ÃÇ®Ë¡¤ÇÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤ò¼Â¸½
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¤Î¡ØÂçºå²¦¾ ¥à¥Í¥Á¥¥¿¥Ä¥¿¡Ù¡ÊÀÇ¹þ494±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤à¤ÍÆù¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Ç¡¢¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤Î¤«¤é¤¢¤²¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤ÎÊÆ¤É¤ê¡£ÊÆ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»ôÎÁ¤òÍ¿¤¨¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊÆ¤É¤ê¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯½¤ß¤Î¤Ê¤¤Æù¼Á¤¬ÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿¸å¤Ë¥¹¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎµÅÄÍÈ¤²¤Ï¤â¤âÆù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¡Ø¤µ¤Ã¤ÍÈ¤²¤¿¤«¤é¤¢¤²¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢°ìÎ®¤Î¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡ÖÎä¤á¤¿»þ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤âÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤È¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤òÅÁ¼ø¡£ß·ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¬¥ÁÃæ²Ú¡É¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤¤¤¦»ÍÀîÎÁÍý¤Î¡Öíå»Ò·Ü¡Ê¥é¡¼¥º¡¼¥Á¡¼¡ËÉ÷¤«¤é¤¢¤²¡×¡£³Á¤Î¼ï¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ìÌ£¤È»³Ü¥¤ò¤«¤é¤¢¤²¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Ý¥ó¿Ý¡¢¤ï¤µ¤Ó¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¤«¤é¤¢¤²¤ËÉÕ¤±¤ë¤ÈÏÂÉ÷¤Î¥Ô¥ê¿ÉÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡»þÃ»¤Ç¼ê·Ú¤ËÀäÉÊ¤¬³ð¤¦¡ÖÎäÅà¤«¤é¤¢¤²¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡£¤É¤ì¤â¥×¥í¤ªËÏÉÕ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¾¦ÉÊ¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë