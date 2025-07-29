¡Ö²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×ÀÐÇËÁíÍý¤¬²þ¤á¤Æ¡ÈÂ³Åê¡É¤Ë°ÕÍß¡¡4»þ´ÖÄ¶¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÈÂ³Åê¡Éor¡ÈÂà¿Ø¡É µÄ°÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ï¡Ä¡Únews23¡Û
¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñ¹ç¡£Í½Äê¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¡¢4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤Î°Õ¸«
ÀÐÇËÁíÍý¡¡»²±¡ÁªÂçÇÔ¤òÄÄ¼Õ¡¡¡ÉÂ³Åê¡É¤Ë¤ÏÍý²òµá¤á¤ë
¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞËÜÉô¡£
»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀèÈÌ¤ÎÁªµó¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤Î³§ÍÍÊý¡¢µÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÅÞÆâ¤Ç¸øÁ³¤È¶¯¤Þ¤ë¡ÈÂà¿ØÏÀ¡É¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÂ³Åê¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤³¤Î¡Ê´ØÀÇ¸ò¾Ä¡Ë¹ç°Õ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â¹Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²È¡¦¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇò¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
º©ÃÌ²ñ¤Ï¡¢ÅÞ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Áªµó¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¼Ìî¤âÁªÂò»è¡×¹¤Þ¤ëÂà¿ØÏÀ¤Î°ìÊý¤Ç¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤±¤¸¤á¡É¤ÎÀ¼¤â
»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡¢º´Æ£Àµµ×Á°»²µÄ±¡µÄ°÷¡£
»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¡¡º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷
¡Öº£¡¢Â³Åê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âµÄ°÷¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï²þ³×¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë¼¤á¤ë¤È¸À¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º©ÃÌ²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î²þ³×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¹¹ÔÉô¤Îºþ¿·¤¬É¬Í×¤À¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤Ç²þ³×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð²¼Ìî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÉüÅÞ¤·¤¿¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË »²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¦ºÆÀ¸¤Ë¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
Âà¿Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¡É¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË »²µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤À¤±¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò¼è¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÃ»ÍíÅª¤À¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíÍý¡ÉÂà¿ØÍ×µá¡É¤âÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¡¡º©ÃÌ²ñ¡É4»þ´ÖÄ¶¡É¤ÎÄ¹Ãú¾ì
Åö½é¤Ï2»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿º©ÃÌ²ñ¡£¤·¤«¤·¡¢Í½Äê¤òÂçÉý¤Ë±äÄ¹¤·¡¢¸á¸å8»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³ÈËÀ² »²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¡Êº©ÃÌ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡Ë38¿Í¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤Î¿Í¤¬¡¢ÁíÍý¤ÎÂ¨»þ¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì±°Õ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¯¸¢¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¿¤Î¤±¤¸¤á¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ë¤µ¤é¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×
¡½¡½2»þ´Ö¤ÎÍ½Äê¤¬4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï?
ÀÄ»³ÈËÀ² »²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼¹¹ÔÉô¤äÁíÍýÁíºÛ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ä¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡×
ÎëÌÚµ®»Ò ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÛ½é¤á¼¹¹ÔÉô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤Ï¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
À¾ÅÄ¾»»Ê »²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¯ºö¤ÎÊÑ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÈþ³Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÃæÁ¾º¬¹¯Î´ ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹
¡Ö¤¤¤Ä¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤«Áá¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë»þ´ü¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÊÂà¤ÎµÄÏÀ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼¡¤Î¡ØÅÞ¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËµóÅÞÂÎÀ©¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Â³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸«¤â¡£
Á¥ÅÄ¸µ ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö»ä¤ÏÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉé¤Î°ä»º¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
º©ÃÌ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï»²±¡Áª¤òÁí³ç¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò8·îÃæ¤òÌÜÅÓ¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹»³Íµ ´´»öÄ¹
¡ÖÊó¹ð½ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º©ÃÌ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿28ÆüÌë¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¿´¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯Æ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½º©ÃÌ²ñ¤ò·Ð¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤?
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅÞºÆÀ¸¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÇËÁíºÛ¤À¤±¡×
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤âµÚ¤ó¤Àº£²ó¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤¬Â³ÅêÀë¸À¤ò¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÂ³Åê¤ò»Ù»ý¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¸À¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ï10¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¿Í¤äÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂ¦¶á¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ï¡ÖÅÞºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÂçÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÉÔËþ¤Î¥¬¥¹¤¬Ê®¤½Ð¤¿´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
»ä¤Ï¿¿·õ¤ËÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Áªµó¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼Â´¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÞºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤ÈµÄ°÷¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÞºÆÀ¸¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÇËÁíºÛ¤À¤±¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º´Æ£¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤Î¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹ÂåÍý¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
¼«Ì±ÅÞ¤È¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤Ë°ìÈÖÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤ÈÈæ¤Ù¤³¤ì¤À¤±É¾È½¤¬°¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ÎÃæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é³Æ½ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÞºÆÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÁíºÛ¤¬Ä¹¤¯¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢²þ³×¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»Ù»ý¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÁíºÛ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀÕÌ³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º©ÃÌ²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²þ¤á¤ÆÂ³ÅêÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Îº©ÃÌ²ñ¤ÇºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞÇÔËÌ¤Î¸¶°ø¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Î¢¶â¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µÄ°÷¤â¸øÁ³¤ÈÀÐÇËÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤·¤é¤±¤¿ÉôÊ¬¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬°ìµ¤ÒêÀ®¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤¦¤âÀ¤ÏÀ¤¬¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÇË¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤âÁêÅö¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤È¤¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤äÅÞ°÷¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤Î°Õ¸«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¥³¥¢»Ù»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬º£²ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÁêÅö¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÊÝ¼éÁØ¤¬»²À¯ÅÞ¤Ë¡¢¼ã¼ÔÁØ¤¬¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ ÆÃ¤ËÊÝ¼éÁØ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¡×¤È¡£¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤òÂÌÌÜ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤â³°¹ñ¤ËÍ¥¤·¤¤À¯¸¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬ÁêÅöÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº´Æ£¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤À¤±¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤Ç¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä¹ñÌ±¤Ïº£¤ÎÀ¯¼£¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡©
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¤Î¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£¤ÎÀ¯¼£¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
60ÂåÃËÀ
¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Î°ìÈÖ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢À¸³è¡¦·ÐºÑ¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÎ©¤Æ¤ò¡¢À¯ºöÅª¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
18ºÐ½÷À
¡Ö¤´ÈÓ¤È¤«¡Ø¿©¡Ù¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤Ï²¼¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
70ÂåÃËÀ
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë½êÆÀ¤ò¾å¤²¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦º®Íð¤¹¤ë¤À¤±¡¢¤½¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
50Âå½÷À
¡Ö¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÁ´ÀÕÇ¤¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎÀ©¤Ç¡¢¼¤á¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µ¡¹¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Áªµó¤ÎÇÔ°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºöÌÌ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
Á´¤¯¤´»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¥¢¥Ã¥×¤¬Êª²Á¹â¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¡¢ÁêÅöÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢µëÉÕ¤«¸ºÀÇ¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Î´¶³Ð¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÇÔ°ø¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÅÞ²þ³×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆµÄ°÷¤¬ÁíºÛ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·Ç¤²¤¿Í¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦É¬Ã£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ÏÁªµó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁªµó¡¦Ì±°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢NO¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÁíºÛ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥Ã¥×¤òÊÑ¤¨¤¿¤éËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
¤â¤¦ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤ËÀè¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤º¡¢Í¸¢¼Ô¤ÈÂç¤¤Ê¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
Áí³ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂç»ö¤Ç¡¢º£²ó¡ÖÁí³ç¤ò¤·¤Æ¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊý¸þÀ¤¬¥°¥Ã¤È¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áí³ç¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢28Æü¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦Áí³ç¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£¤ÎÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÁªµó¶è¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¨µÄ¤Ï8·î¤Î¾å½Ü¡£ÃÙ¤¯¤È¤â»²µÄ±¡¤ÎÁí³ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼É½¤ò½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢°ÖÎ±¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í»ö¡¢Æâ³Õ²þÂ¤¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤È¼¡¡¹¤È»³¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤ÇÂà¿Ø¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤òºî¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼
ËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£Àµµ× Á°»²±¡µÄ°÷¡§
¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ä³°¸ò¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
º´Æ£Àµµ× Á°»²µÄ±¡µÄ°÷
¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹ÂåÍý
º£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÍîÁª
¼«±ÒÂâ½Ð¿È¡¡°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
Ê¡Åç¸©½Ð¿È