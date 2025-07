Genesis Girl 最新楽曲 DL&サブスク

Wake Up https://GenesisGirl.lnk.to/20250205

YOLO https://GenesisGirl.lnk.to/20250212

MORE https://genesisgirl.lnk.to/20250219

GOLGOTHA https://GenesisGirl.lnk.to/20250226

Siren’s Song https://GenesisGirl.lnk.to/20250305

End of Eden https://GenesisGirl.lnk.to/20250312

他ライブ情報・楽曲一覧(リットリンク)

https://lit.link/genesisgirl

Genesis GirlメンバーSNS(リットリンク)

Mei https://lit.link/kodamei

Nana https://lit.link/nananana1215

Anji https://lit.link/Anjidayo

Genesis Girl X(旧Twitter) https://twitter.com/GenesisGirl5

Genesis Girl HP https://genesis-girl.com

Genesis Girl YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@-genesisgirl-4587