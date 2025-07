SAY MY NAME、TVアニメ『ぽちゃーズ』主題歌に決定！メンバーのHITOMIとMEIは声優にも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「人生初めてのアフレコはとても緊張しましたが、個性豊かで可愛らしい『ぽちゃーズ』のキャラクターに癒されながら楽しく収録できました!」(HITOMI)

SAY MY NAMEが歌う「ShaLala(Japanese version)」が、フジテレビ『EXITV』(毎週火曜25時15分~26時15分)内で放送中のTVアニメ『ぽちゃーズ』の新主題歌に決定した。

「ShaLala」は、SAY MY NAMEが2025年3月にリリースした2nd EP『My Name Is…』のタイトル曲。発表から1週間で1,700万再生を達成し、4月には「ShaLala (Japanese version)」がデジタルシングルとして発表された。

『ぽちゃーズ』エンディング映像では、ぽちゃーズたちがSAY MY NAMEと同じ振り付けでかわいくダンスを繰り広げる。

さらに、SAY MY NAMEのHITOMIとMEIが『ぽちゃーズ』の新キャラクター「ぽちゃ姉ネコ」「ぽちゃ妹ネコ」の声を担当することも決定。「ぽちゃ姉ネコ」「ぽちゃ妹ネコ」は、双子なのに気が合わないネコの姉妹。ぽちゃ姉ネコをHITOMI、ぽちゃ妹ネコをMEIがそれぞれ演じる。

SAY MY NAMEの新主題歌と声の出演初回は、7月29日より放送。ぜひチェックしよう。

(C)ぽちゃーズ製作委員会/(C)iNKODE Entertainment ※メイン写真

番組情報

『ぽちゃーズ』

フジテレビ『EXITV』(毎週火曜25時15分~26時15分)内にて放送

※SAY MY NAME 声の出演初回+新エンディングお披露目 07/29(火)25:15~

<配信>

・TVer 放送終了後より配信

・FOD、ぽちゃーズ公式YouTube/TikTok 07/30(水)17:00~配信

主題歌:SAY MY NAME「ShaLala(Japanese version)」

CV:寺澤百花、HITOMI(SAY MY NAME)、MEI(SAY MY NAME)

監督・脚本・キャラクターデザイン:そろ谷

『ぽちゃーズ』公式サイト

http://www.pochars.com/

SAY MY NAME OFFICIAL SITE

https://saymyname.jp/