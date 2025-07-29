SAY MY NAME、TVアニメ『ぽちゃーズ』主題歌に決定！メンバーのHITOMIとMEIは声優にも挑戦
■「人生初めてのアフレコはとても緊張しましたが、個性豊かで可愛らしい『ぽちゃーズ』のキャラクターに癒されながら楽しく収録できました！」（HITOMI）
SAY MY NAMEが歌う「ShaLala(Japanese version)」が、フジテレビ『EXITV』（毎週火曜25時15分～26時15分）内で放送中のTVアニメ『ぽちゃーズ』の新主題歌に決定した。
「ShaLala」は、SAY MY NAMEが2025年3月にリリースした2nd EP『My Name Is…』のタイトル曲。発表から1週間で1,700万再生を達成し、4月には「ShaLala (Japanese version)」がデジタルシングルとして発表された。
『ぽちゃーズ』エンディング映像では、ぽちゃーズたちがSAY MY NAMEと同じ振り付けでかわいくダンスを繰り広げる。
さらに、SAY MY NAMEのHITOMIとMEIが『ぽちゃーズ』の新キャラクター「ぽちゃ姉ネコ」「ぽちゃ妹ネコ」の声を担当することも決定。「ぽちゃ姉ネコ」「ぽちゃ妹ネコ」は、双子なのに気が合わないネコの姉妹。ぽちゃ姉ネコをHITOMI、ぽちゃ妹ネコをMEIがそれぞれ演じる。
SAY MY NAMEの新主題歌と声の出演初回は、7月29日より放送。ぜひチェックしよう。
(C)ぽちゃーズ製作委員会／(C)iNKODE Entertainment ※メイン写真
番組情報
『ぽちゃーズ』
フジテレビ『EXITV』（毎週火曜25時15分～26時15分）内にて放送
※SAY MY NAME 声の出演初回＋新エンディングお披露目 07/29（火）25:15～
＜配信＞
・TVer 放送終了後より配信
・FOD、ぽちゃーズ公式YouTube/TikTok 07/30（水）17:00～配信
主題歌：SAY MY NAME「ShaLala(Japanese version)」
CV：寺澤百花、HITOMI（SAY MY NAME）、MEI（SAY MY NAME）
監督・脚本・キャラクターデザイン：そろ谷
『ぽちゃーズ』公式サイト
http://www.pochars.com/
SAY MY NAME OFFICIAL SITE
https://saymyname.jp/