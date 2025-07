ディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」のポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が成田空港第2ターミナルにオープン!

成田空港でしか購入できないキーチェーンやトートバッグなどの限定グッズに加え、ジャパンツアー限定グッズやディズニーストアの最新グッズも展開されます☆

成田空港第2ターミナル ディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」ポップアップ

店舗名:Disney FLAGSHIP TOKYO Japan Tour

営業期間:2025年8月4日(月)〜8月31日(日)

営業時間:9:00〜20:00

営業場所:成田空港第2ターミナル本館4階(出国手続き前エリア)

成田空港の第2ターミナル本館4階中央催事スペースに、2024年から全国各都市を巡回している「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が期間限定でオープン!

期間中、成田空港でしか購入できないキーチェーンやトートバッグなどの限定グッズのほか、ジャパンツアー限定グッズ、ディズニーストアの最新グッズがラインナップされます。

また、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューと写真が撮れるフォトスポットなど、楽しめる要素が盛りだくさん。

この期間でしか見られないディズニーと成田空港の共演が楽しめるポップアップです☆

成田空港限定グッズ

パイロット姿の「ミッキーマウス」がデザインされ、「NARITA」の文字がプリントされた成田空港限定グッズが登場。

また、ディズニーストアクラブ会員で、会場に来場された方のみが購入できる「ミッキーマウス」のぬいぐるみも販売されます。

ジャパンツアー限定グッズ

「Disney FLAGSHIP TOKYO Japan Tour」の会場でしか購入できない限定グッズもラインナップ。

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」や「くまのプーさん」のぬいぐるみ、お土産にもぴったりな巾着入りクッキーなどが販売されます。

成田空港でしか購入できないグッズや「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューと写真が撮れるフォトスポットなども登場するスペシャル企画。

成田空港第2ターミナルにて2025年8月4日より開催される「Disney FLAGSHIP TOKYO Japan Tour」の紹介でした☆

