ショートコントアニメ『ぽちゃーズ』(フジテレビ『EXITV』内で毎週火曜25:15〜放送、FOD・YouTube・TikTokで毎週水曜17:00〜配信)では、きょう29日の放送からガールズグループ・SAY MY NAMEが新主題歌「ShaLala(Japanese ver)」を担当。さらに、日本人メンバーのHITOMIとMEIが、新キャラクター役で声優に初挑戦している。

フジテレビと株式会社ディー・エル・イーが共同開発したTVアニメシリーズ『ぽちゃーズ』(『EXITV』毎週火曜日25:15分〜)の新主題歌が、DLEのグループ会社である株式会社iNKODE JAPANに所属するK-POPアーティストSAY MY NAMEが歌う「ShaLala(Japanese version)」に決定した。さらに、同グループのHITOMIとMEIが、新キャラクターの声を担当することも決定! きょう29日の放送回から登場する。SAY MY NAME (C)iNKODE Entertainment『ぽちゃーズ』は、動物たちがまるっこく“ぽちゃ化”した“ぽちゃキリン”や“ぽちゃゾウ”“ぽちゃカメ”などが主人公。「ShaLala」は、SAY MY NAMEが今年3月にリリースした2nd EP「My Name Is...」のタイトル曲になる。同曲は発表から1週間で1,700万再生。4月には「ShaLala(Japanese version)」がデジタルシングルとして発表された。『ぽちゃーズ』エンディング映像では、ぽちゃーズたちがSAY MY NAMEと同じ振り付けで踊る。また、新たに登場する新キャラクター「ぽちゃ姉ネコ」と「ぽちゃ妹ネコ」は、双子なのに気が合わないネコの姉妹。「ぽちゃ姉ネコ」をHITOMIが、「ぽちゃ妹ネコ」をMEIがそれぞれ演じる。コメントは、以下の通り。○■HITOMI「ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事を今回初めてさせていただけたこと、そして、私と一緒にアフレコをしたMEIちゃんと2で共同作詞をした「ShaLala(Japanese version)」が、ぽちゃーズのエンディングテーマに決定したこと、どちらも本当に光栄で、とてもうれしかったです! 人生初めてのアフレコはとても緊張しましたが、個性豊かで可愛らしい『ぽちゃーズ』のキャラクターに癒されながら楽しく収録できました! 皆さんぜひご覧ください」○■MEI「こんにちは! SAY MY NAMEのMEIです。今回、『ぽちゃーズ』を通して人生初の声優のお仕事に挑戦させていただきました!以前からとても関心のあったお仕事だったので、ドキドキわくわくしながら務めさせていただきました。ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。そして、エンディングテーマ「ShaLala(Japanese version)」も、作品とあわせて楽しんで聴いていただけたらうれしいです!」