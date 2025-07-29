K-POPバーチャルアイドルPLAVE、自身初アジアツアー日本公演詳細決定
K-POPバーチャルアイドルPLAVEが、自身初となるアジアツアーの日本公演「2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Japan」の詳細を発表、特設サイトをオープンさせた。
「2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]」は、2025年8月15〜17日のソウル公演を皮切りに、台北、香港、ジャカルタ、バンコクを含む合計6都市での開催が決定しており、日本では、幕張メッセ幕張イベントホールで11月1日（土）、2日（日）の2日間にわたって開催される。
2023年3月12日に韓国でデビューしたPLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、 BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）からなる5人組K-POPバーチャルアイドル。作詞・作曲・振付をメンバーが手掛けるセルフプロデュースグループとして活動しており、デビュー後わずか約1年4カ月後の2024年7月には韓国最大級のストリーミングサイトMelonにて、ストリーミング総再生回数10億回を達成し、歴代最短記録を更新すると同時に、Melonの殿堂「ビリオンズクラブ」入りを果たした。
＜ライブ情報＞
『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Japan』公演概要（予定）
2025年11月1日（土）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場 16:00／開演 17:00
2025年11月2日（日）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場 15:00／開演 16:00
＜チケット料金＞
■VIP席 23,800円（税込） ＊PLLI MEMBERSHIP （JP/GLOBAL）限定
◼指定席 14,800円（税込）
■注釈付き指定席 12,800円（税込）
＜チケット先行受付＞
【PLAVE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB PLLI MEMBERSHIP （JP）会員先行抽選受付】
■受付期間：2025年7月29日（火）14:00~8月4日（月）23:59まで
※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
■抽選結果確認・入金期間：2025年8月13日（水）11:00~8月18日（月）23:00まで
※チケットや受付の詳細は特設サイトよりご確認ください。
https://plave.hybejapan.events/dash_quantumleap_in_japan
「2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]」は、2025年8月15〜17日のソウル公演を皮切りに、台北、香港、ジャカルタ、バンコクを含む合計6都市での開催が決定しており、日本では、幕張メッセ幕張イベントホールで11月1日（土）、2日（日）の2日間にわたって開催される。
＜ライブ情報＞
『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Japan』公演概要（予定）
2025年11月1日（土）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場 16:00／開演 17:00
2025年11月2日（日）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場 15:00／開演 16:00
＜チケット料金＞
■VIP席 23,800円（税込） ＊PLLI MEMBERSHIP （JP/GLOBAL）限定
◼指定席 14,800円（税込）
■注釈付き指定席 12,800円（税込）
＜チケット先行受付＞
【PLAVE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB PLLI MEMBERSHIP （JP）会員先行抽選受付】
■受付期間：2025年7月29日（火）14:00~8月4日（月）23:59まで
※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
■抽選結果確認・入金期間：2025年8月13日（水）11:00~8月18日（月）23:00まで
※チケットや受付の詳細は特設サイトよりご確認ください。
https://plave.hybejapan.events/dash_quantumleap_in_japan