ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインの「片手で出せるディスペンサー」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」片手で出せるディスペンサー

価格:各2,980円(税込)

カラー:ムーミン、リトルミイ

サイズ:幅約5.5、奥行約5.5、高さ約18.5cm

容器サイズ:幅約5.5、奥行約5.5、高さ約13cm

アルコール度数:95%まで対応

耐熱温度:本体60℃

耐冷温度:-40℃

適正容量:約250ml

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

片手でポン、食器洗いがスムーズになるディスペンサーが、「ムーミン」デザインで登場!

キッチンにさりげなくなじむシルエット柄。

ブルー基調の「ムーミン」とピンク基調の「リトルミイ」の2種類がラインナップされています☆

ムーミン

片手でワンプッシュで洗剤が適量出せる、便利なディスペンサー。

「ムーミン」デザインは、キッチンにぴったりの爽やかな水色です。

半透明なので残量がわかりやすいのもポイントです☆

リトルミイ

ピンクがかわいらしい「リトルミイ」デザイン。

フタがはずせて詰め替えも簡単です。

スポンジで上から押すとそのまま洗剤がついて便利!

また、台所洗剤だけでなく、化粧水や消毒用アルコール(95%まで)も使用可能です。

洗い物が楽しくなる、「ムーミン」と「リトルミイ」のディスペンサー。

「ムーミン」片手で出せるディスペンサーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食器洗いがスムーズに!ベルメゾン「ムーミン」片手で出せるディスペンサー appeared first on Dtimes.