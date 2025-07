全国のカプセル自販機に、カプセルトイ「ムーミンショップ パティスリー ミニチュアキーホルダー」が順次登場!

ムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」のスイーツが、かわいいカプセルトイになって初登場します☆

グレープストーン「ムーミンショップ パティスリー ミニチュアキーホルダー」

価格:1回400円(税込)

発売日:2025年7月下旬 順次発売予定

種類:全5種(クリームサンドクッキー ムーミン、クリームサンドクッキー リトルミイ、クリームサンドクッキー スナフキン、メープルナッツクッキー、クランベリーのショコラケーキ)

取扱い場所:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

「東京ばな奈ワールド」「ねんりん家」などを展開する「グレープストーン」が手掛ける、「ムーミン」公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」

今回、初となるカプセルトイ「ムーミンショップ パティスリー ミニチュアキーホルダー」が登場します!

「おいしいお菓子で、おいし“イイコト”。」をテーマにしているムーミン公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」のスイーツがパッケージごとミニチュアとして展開されます☆

クリームサンドクッキー

絵本のミニチュアのような形のブランド人気No.1スイーツ「クリームサンドクッキー」

そのかわいい形まで再現されており、本物そっくりなカプセルトイになりました☆

「ムーミン」「リトルミイ」「スナフキン」の3種類がラインナップされます。

クリームサンドクッキー ムーミン

コク豊かでミルキーなホワイトソイショコラに森の実りを練り込んだ「クリームサンドクッキー ムーミン」

「ムーミン」のお顔はもちろん、クッキーの質感までリアルに表現されています。

クリームサンドクッキー リトルミイ

キュートな「リトルミイ」の「クリームサンドクッキー」にそっくり!

ゴールドのボールチェーンも上品です。

クリームサンドクッキー スナフキン

人気の「スナフキン」も登場。

「クッキークリームサンド」と同じ、穏やかな表情がそのままキーホルダーになっています。

メープルナッツクッキー

「ニョロニョロ」のフォルムをイメージして焼きあげた、「メープルナッツクッキー」

かわいらしい形がそのままカプセルトイに。

窓を覗く「ムーミン」のかわいらしいパッケージも付いています。

クランベリーのショコラケーキ

「ムーミン」一家のように、仲良くシェアしたい「クランベリーのショコラケーキ」

ベリーもきちんと再現された、大人かわいいカプセルトイです。

「ムーミンママ」と「ムーミンパパ」が「ムーミン」のことを待ち遠しいと思う、大切な時間を描いたパッケージも一緒に。

本物の「ムーミン」スイーツそっくりのかわいらしいキーホルダーがガチャに!

カプセルトイ「ムーミンショップ パティスリー ミニチュアキーホルダー」は、2025年7月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)にて順次登場です。

©1991,GRAPESTONE Co., Ltd.

※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

※実際のお菓子は、現在販売されていない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒やしかわいいスイーツがカプセルトイに!グレープストーン「ムーミンショップ パティスリー ミニチュアキーホルダー」 appeared first on Dtimes.