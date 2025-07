「The Covers サマースペシャル 第2夜〜大滝詠一&納涼ソング〜」スタジオ集録の模様

NHKの音楽番組「The Covers」が贈る、2025年・夏のスペシャル。第2弾は、「大滝詠一&納涼ソングナイト!」(8月10日・日 午後10時50分〜NHKBS/BSP4K)と題し、番組12年間で披露されたパフォーマンスから、時代・世代を問わずワールドワイドに愛され続ける、大滝詠一作品の「名曲カバー」を贈る。ゲストは、大滝作品をリスペクトし、縁の深いトータス松本(ウルフルズ)と、世界の夏を魅了する東京スカパラダイスオーケストラから、谷中敦・茂木欣一・加藤隆志の3人が登場。

1975年、大滝さんが「ナイアガラ・レコード」を設立し、今年で50周年。アルバム「EACH TIME」収録の「ペパーミント・ブルー」は、「MUSIC AWARDS JAPAN2025」にて「最優秀国内リバイバル楽曲賞」を受賞し話題に。そんな大滝作品を、豪華アーティストが歌い継いだ「名曲カバーセレクション」をたっぷりと贈る。

伝説的名盤「A LONG VACATION」収録の「君は天然色」や「さらばシベリア鉄道」を始め、大瀧さんが楽曲提供した「夢で逢えたら」、「風立ちぬ」、「冬のリヴィエラ」など多くのヒットソングの数々を、ここでしか見られないラインナップで届ける。

そして、大滝さんが72年発表の「びんぼう」をカバーした、ウルフルズ「びんぼう’94」のパフォーマンス映像も。ウルフルズに向けて、大滝さんが歌詞を書き加えてくれたという制作秘話や、トータスが大滝詠一さんの楽曲に感じる魅力を語る。スカパラと共に、大滝作品を熱く語るトークも見どころ。

さらに、スカのグルーヴで世界の夏フェスを席巻する東京スカパラダイスオーケストラ。数ある名作カバーの中から、俳優・高橋一生との激レアなスペシャルセッション映像も届ける。スカパラのライブに欠かせない1曲「Paradise Has No Border」そして、エレファントカシマシの名曲「俺たちの明日(あした)」を贈る。番組情報NHK BS 『The Covers サマースペシャル 第2夜〜大滝詠一&納涼ソング〜』【MC】リリー・フランキー 上白石萌歌【語り】堂本光一【ゲスト】トータス松本 谷中敦 茂木欣一 加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)■放送予定: 8月10日(日)午後10時50分〜11時19分<NHKBS/BSP4K>【大滝詠一 名曲カバーセレクション】GLIM SPANKY ♪「君は天然色」(大滝詠一/1981)詞:松本隆 曲:大瀧詠一鈴木雅之 ♪「幸せな結末」(大滝詠一/1997)詞:多幸福 曲:大瀧詠一氷川きよし ♪「さらばシベリア鉄道」(大滝詠一/1981、太田裕美/1980)詞:松本隆 曲:大瀧詠一【大滝詠一×ウルフルズ 名作】ウルフルズ ♪「びんぼう’94」(ウルフルズ/1994)詞・曲:大瀧詠一【大滝詠一 提供作カバーセレクション】薬師丸ひろ子 ♪「夢で逢えたら」(吉田美奈子/1976)詞・曲:大瀧詠一ハナレグミ ♪「T シャツに口紅」(ラッツ&スター/1983)詞:松本隆 曲:大瀧詠一斉藤由貴 ♪「風立ちぬ」(松田聖子/1981)詞:松本隆 曲:大瀧詠一横山 剣 ♪「冬のリヴィエラ」(森進一/1982)詞:松本隆 曲:大瀧詠一【東京スカパラダイスオーケストラ with 高橋一生 スペシャルセッション】♪「Paradise Has No Border」 (東京スカパラダイスオーケストラ/2016)曲:NARGO〜♪「俺たちの明日」(エレファントカシマシ/2007)詞・曲:宮本浩次