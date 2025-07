◆筧美和子、ハワイでのシュノーケリング姿披露

【モデルプレス=2025/07/29】女優の筧美和子が28日、自身のInstagramを更新。ハワイでの休暇の様子を公開し、反響が寄せられている。筧は「A little while ago in Hawaii」とハワイ旅行の思い出を投稿。黒いビキニにシュノーケリングの装備を身に着けて海を満喫する姿やスパムおにぎりの写真など複数枚にわたり公開している。この投稿に、ファンからは「相変わらずのナイスバディ」「シュノーケル姿かっこいい」「ハワイ似合ってる」「夏満喫ですね」「楽しそう」「今日も可愛い」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】