¥¥¹¥Þ¥¤Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡õ²£Èø¾Ä¤¬ÀçÂæ¤Ç¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¡ª¹ë²ÚÍ¼¿©¤ò°ËÃ£¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
¢£°ËÃ£¤¬¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ë¤â¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¡õ²£Èø¾Ä¤¬ÀçÂæ¤Ç°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Î¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
Kis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢²£Èø¾Ä¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤ÈÀçÂæ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ£¥öÃ«¤Ï¡ÖÀçÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Êー¡ª¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë°ËÃ£¡¢¥Ï¥Ã¥È¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ëÆ£¥öÃ«¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à²£Èø¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÆ£¥öÃ«¤È²£Èø¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì¸®ÌÜ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆé¤ò¿©¤Ù¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢2·ïÌÜ¤Ï¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Ø¡£ÀçÂæ¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡ª¡ª¤¢ー¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥¦¥Ë¤ä¤ªÆù¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ËÃ£¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÊý¡¹¤â½¸¤Þ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡£Ãç´Ö¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡£ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ËÃ£¤µ¤ó¤¬Á´Éô¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þー¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤ª¤Í¤À¤ê¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö3¿Í¤Î¾Ð´é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¥¹¥Þ¥¤°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£