ディズニー「くまのプーさん」おひさまマーケットが、そごう横浜店8階・催会場にて期間限定で開催決定!

ほんわかと癒される「くまのプーさん」グッズが勢ぞろいします☆

そごう横浜店 ディズニー「くまのプーさん」おひさまマーケット

会期:2025年8月1日(金)〜8月13日(水)

会場:そごう横浜店 8階 催会場

※最終日は17時閉場

そごう横浜店にて、ほんわかとした癒しの「くまのプーさん」グッズが約800点勢ぞろいするイベントを開催!

また、かわいらしい仲間たちが登場するフォトスポットも登場します。

100エーカーの森で過ごす「くまのプーさん」たちのゆったりと心地のよい時間を楽しめます☆

うっとり癒やされる「くまのプーさん」グッズの一部を紹介していきます。

ぬいぐるみL

価格:7,700円(税込)

サイズ:約縦40×横33×奥行30cm

限定数量:300体

購入制限:1人2体限り

どこをさわってもふわふわモコモコのぬいぐるみ。

お休み中の「くまのプーさん」と一緒に眠りたくなります☆

花束ぎゅっプーさんマスコット

価格:2,750円(税込)

サイズ:約縦16.5×横7×奥行7cm

限定数量:500体

購入制限:1人2体限り

花束をぎゅっとしたキュートな「くまのプーさん」のマスコット。

色とりどりの花束を持って、嬉しそうです☆

メラミントレー

価格:2,002円(税込)

サイズ:約縦25×横30cm

100エーカーの森を美しく描いたメラミントレー。

「くまのプーさん」と「ピグレット」が、ウサギや小鳥たちと仲良く過ごす様子に癒やされます。

マグカップ

価格:1,925円(税込)

サイズ:約縦10×横12cm

はちみつの壺のようなコロンとしたフォルムがかわいいマグカップ。

ハンドルには「くまのプーさん」がちょこんと座っています☆

アクリルキーリング

価格:1,100円(税込)

サイズ:約縦5.6×横4.4cm

「くまのプーさん」「ティガー」「ピグレット」のチャームが付いた、アクリルキーリング。

あたたかみのあるタッチで描かれた、かわいらしいデザインです。

刺繍缶バッジ

価格:各693円(税込)

サイズ:直径5.5cm

「くまのプーさん」「ティガー」「ピグレット」の品の良い刺繍缶バッジ。

バッグなどに付けて、アレンジを楽しめます☆

ブランケットインクッション

価格:4,290円(税込)

クッションサイズ:約縦33×横26cm

ブランケットサイズ:約縦70×横100cm

お部屋に置いておきたいブランケットインクッション。

かわいいだけでなく、便利なグッズです☆

カラートートバッグ

価格:2,750円(税込)

サイズ:約縦41×横41cm ※持ち手含まず

「くまのプーさん」たちがお花畑で遊ぶ、ほんわか癒やしのトートバッグ。

カラートートバッグなので、ファッションのアクセントにもぴったりです☆

おでむかえフォトスポットもプーさんと仲間たちが大集合

緑が広がる100エーカーの森で、「くまのプーさん」たちと記念撮影ができる!

おでむかえフォトスポットにも注目です。

購入者プレゼント

会期中、会場にて1回税込3,000円以上購入の各日先着80名に、「スペシャル缶バッジ(径5.7cm・全6種・トレーディング仕様)」が1点プレゼントされます。

「くまのプーさん」のいろいろな表情が楽しめる缶バッジです☆

※なくなり次第終了

※デザインはイメージです

※レシート合算不可

※缶バッジの絵柄は選べません

※1人1日1回限り

「プーさん」のまちがい探しクイズ

会場内のパネルを見比べてクイズに挑戦!

期間中、正解した各日先着100名に「オリジナル缶バッジ(径3.2cm)」が1個プレゼントされます。

※缶バッジのデザインはイメージ

※備え付けの用紙に回答して、係員に渡してください

※プレゼントは1人1日1回限り

※なくなり次第終了

ほっこりとしたかわいらしさが楽しめる、「くまのプーさん」たちのグッズが大集合!

ディズニー「くまのプーさん」おひさまマーケットは、そごう横浜店8階・催会場にて、2025年8月1日(金)から8月13日(水)まで開催です。

©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E.H. Shepard.

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほんわか癒やされるグッズが800点!そごう横浜店 ディズニー「くまのプーさん」おひさまマーケット appeared first on Dtimes.