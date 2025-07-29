「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章」新たな入場者特典が配布決定！ 「第3弾キービジュアル」のイラストボード
【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来：入場者特典「第3弾キービジュアル イラストボード」】 8月2日より配布開始
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の入場者特典「第3弾キービジュアル イラストボード」が8月2日より配布される。
公開8日間で興行収入100億円を突破した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」第一章の新たな入場者特典が配布決定。猗窩座と戦う竈門炭治郎と冨岡義勇が描かれた「第3弾キービジュアル」のA5サイズイラストボードとなっている。
「第3弾キービジュアル イラストボード」は全国合計300万名限定で配布予定。IMAX版など全フォーマット共通でプレゼントされる。
【来場御礼入場者特典】- 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) July 29, 2025
劇場版「鬼滅の刃」無限城編
第一章 猗窩座再来
沢山の方に映画をご覧いただいた感謝を込めて、
8/2(土)より新たな入場者特典の配布が決定しました。
「第3弾キービジュアル イラストボード」
全国300万名様限定で配布。https://t.co/wOeA2mbFep#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/igFYv3DZfZ
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