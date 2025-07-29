【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来：入場者特典「第3弾キービジュアル イラストボード」】 8月2日より配布開始

　映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の入場者特典「第3弾キービジュアル イラストボード」が8月2日より配布される。

　公開8日間で興行収入100億円を突破した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」第一章の新たな入場者特典が配布決定。猗窩座と戦う竈門炭治郎と冨岡義勇が描かれた「第3弾キービジュアル」のA5サイズイラストボードとなっている。

　「第3弾キービジュアル イラストボード」は全国合計300万名限定で配布予定。IMAX版など全フォーマット共通でプレゼントされる。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable