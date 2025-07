【ANIMAL WELL】 12月4日 発売予定 価格:4,980円(通常版)

SUPERDELUXE GAMES(SDX)は、パズルアクションゲーム「ANIMAL WELL」のNintendo Switch/プレイステーション 5向け用パッケージ版を12月4日に発売する。価格は通常版が4,980円。7月29日より予約受付を開始した。

本作は2024 年に発売された2D ドット絵のパズルアクションゲーム。プレーヤーは250 以上の部屋を自由に探索しながら、美しくも不気味な生き物たちと出会い、環境に潜む謎を解き明かしていく。

通常版には、永久封入特典として表裏ジャケットと、迷宮探索マップが付いてくる。

また、SDX公式ストア購入特典も決定。SDX 公式ストアで「ANIMAL WELL」を購入すると、SDX 公式ストア特典として「『ANIMAL WELL』ゴーストステッカー」が付いてくる。

SDX公式ストア購入特典「『ANIMAL WELL』ゴーストステッカー」

