夏の甲子園４９代表校出そろう 横浜、智弁和歌山、健大高崎ら強豪続々 叡明、未来富山など初出場校にも期待
第１０７回全国高校野球選手権の地方大会は２９日、全て終了し、夏の甲子園の全４９代表校が出そろった。８月５日に開幕。高校球児の真夏の祭典が始まる。
出場校は下記の通り。
【北北海道】旭川志峯 ３年ぶり１１度目
【南北海道】北海 ２年ぶり４１度目
【青森】弘前学院聖愛 ４年ぶり３度目
【岩手】花巻東 ３年連続１３度目
【秋田】金足農 ２年連続８度目
【山形】日大山形 ２年ぶり２０度目
【宮城】仙台育英 ２年ぶり３１度目
【福島】聖光学院 ４年連続２０度目
【茨城】明秀日立 ３年ぶり２度目
【栃木】青藍泰斗 ３５年ぶり２度目
【群馬】健大高崎 ２年連続５度目
【埼玉】叡明 初出場
【山梨】山梨学院 ３年ぶり１１度目
【千葉】市船橋 ３年ぶり７度目
【東東京】関東第一 ２年連続１０度目
【西東京】日大三 ２年ぶり２０度目
【神奈川】横浜 ３年ぶり２１度目
【長野】松商学園 ４年ぶり３８度目
【新潟】中越 ７年ぶり１２度目
【富山】未来富山 初出場
【石川】小松大谷 ２年連続４度目
【福井】敦賀気比 ３年ぶり１２度目
【静岡】聖隷クリストファー 初出場
【愛知】豊橋中央 初出場
【岐阜】県岐阜商 ３年ぶり３１度目
【三重】津田学園 ６年ぶり３度目
【滋賀】綾羽 初出場
【京都】京都国際 ２年連続４度目
【奈良】天理 ３年ぶり３０度目
【和歌山】智弁和歌山 ２年連続２８度目
【大阪】東大阪大柏原 １４年ぶり２度目
【兵庫】東洋大姫路 １４年ぶり１３度目
【岡山】岡山学芸館 ２年連続４度目
【鳥取】鳥取城北 ２年連続７度目
【広島】広陵 ３年連続２６度目
【島根】開星 ８年ぶり１１度目
【山口】高川学園 ４年ぶり３度目
【香川】尽誠学園 ９年ぶり１２度目
【愛媛】済美 ７年ぶり７度目
【徳島】鳴門 ３年ぶり１５度目
【高知】高知中央 ２年ぶり２度目
【福岡】西日本短大付 ２年連続８度目
【佐賀】佐賀北 ６年ぶり６度目
【長崎】創成館 ３年連続５度目
【熊本】東海大熊本星翔 ２年ぶり４度目
【大分】明豊 ５年連続１１度目
【宮崎】宮崎商 ２年連続７度目
【鹿児島】神村学園 ３年連続８度目
【沖縄】沖縄尚学 ２年ぶり１１度目