夏の甲子園 ４９代表校が決定！初出場は５校 春夏連続は１１校【一覧】新たに日大三、済美、鳴門が切符つかむ
第１０７回全国高校野球選手権の地方大会が２９日、各地で行われ、全４９代表校が決まった。
この日は３地区で決勝戦が行われ、西東京は日大三、愛媛は済美、徳島は鳴門が甲子園への切符をつかんだ。
初出場は叡明（埼玉）未来富山（富山）、聖隷クリストファー（静岡）、豊橋中央（愛知）、綾羽（滋賀）の５校。全て春夏通じて初となった。選抜優勝の横浜（神奈川）や準優勝の智弁和歌山（和歌山）など春夏連続出場は１１校となった。
４９代表校は以下の通り。
【北北海道】旭川志峯（３年ぶり１１度目）
【南北海道】北海（２年ぶり４１度目）
【青森】弘前学院聖愛（４年ぶり３度目）
【岩手】花巻東（３年連続１３度目）
【秋田】金足農（２年連続８度目）
【山形】日大山形（２年ぶり２０度目）
【宮城】仙台育英（２年ぶり３１度目）
【福島】聖光学院（４年連続２０度目）
【茨城】明秀学園日立（３年ぶり２度目）
【群馬】健大高崎（２年ぶり５度目）
【栃木】青藍泰斗（２５年ぶり２度目）
【千葉】市船橋（３年ぶり７度目）
【埼玉】叡明（初出場）
【東東京】関東第一（２年連続１０度目）
【西東京】日大三（２年ぶり２０度目）
【神奈川】横浜（３年ぶり２１度目）
【山梨】山梨学院（３年ぶり１１度目）
【新潟】中越（７年ぶり１２度目）
【長野】松商学園（４年ぶり３８度目）
【富山】未来富山（初出場）
【石川】小松大谷（２年連続４度目）
【福井】敦賀気比（３年ぶり１２度目）
【静岡】聖隷クリストファー（初出場）
【愛知】豊橋中央（初出場）
【岐阜】県岐阜商（３年ぶり３１度目）
【三重】津田学園（６年ぶり３度目）
【滋賀】綾羽（初出場）
【京都】京都国際（２年連続４度目）
【大阪】東大阪大柏原（１４年ぶり２度目）
【兵庫】東洋大姫路（１４年ぶり１３度目）
【奈良】天理（３年ぶり３０度目）
【和歌山】智弁和歌山（２年連続２８度目）
【岡山】岡山学芸館（２年連続４度目）
【広島】広陵（３年連続２６度目）
【鳥取】鳥取城北（２年連続７度目）
【島根】開星（８年ぶり１１度目）
【山口】高川学園（４年ぶり３度目）
【香川】尽誠学園（９年ぶり１２度目）
【徳島】鳴門（３年ぶり１５度目）
【愛媛】済美（７年ぶり７度目）
【高知】高知中央（２年ぶり２度目）
【福岡】西日本短大付（２年連続８度目）
【佐賀】佐賀北（６年ぶり６度目）
【長崎】創成館（３年連続５度目）
【熊本】東海大熊本星翔（２年ぶり４度目）
【大分】明豊（５年連続１１度目）
【宮崎】宮崎商（２年連続７度目）
【鹿児島】神村学園（３年連続８度目）
【沖縄】沖縄尚学（２年ぶり１２度目）