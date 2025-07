やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。

お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。

今回は、『ズートピア』デザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『ズートピア』

価格:各660円(税込)

内容:パズルピース(70ピース)、台紙、スリーブ

完成サイズ:5.9×8.6cm

販売場所:全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

動物たちが共存する魅力的な世界観を描いたディズニー映画『ズートピア』から、主人公の「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」がパズルになって登場。

キャラクターの個性が活かされたデザインで、映画の世界観を楽しく再現できます。

「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『ズートピア』ジュディ・ホップス

ズートピア警察の制服に身を包んだ「ジュディ・ホップス」が大きく描かれたデザイン。

バックには現場に急行する姿や、「ニック」にハグをするポーズなど、表情豊かな「ジュディ」が複数描かれ、「ジュディ」の勇敢で前向きな魅力が伝わる仕上がりです。

中央にはバッジのようなブルーのエンブレムがあしらわれ、「JOIN TODAY!」のメッセージも。

ニンジン型のレコーダーも登場する遊び心ある一枚です。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『ズートピア』ニック・ワイルド

シャツスタイルの「ニック・ワイルド」が、不敵な笑みを浮かべた印象的なデザイン。

「Trust Me!」の言葉とともに、「ニック」らしい世界観を演出しています。

背景にはさまざまなポーズの「ニック」のカットが重なり、「ニック」のいろんな面を存分に楽しめます。

薄いブルーの背景に映えるネオン風の星やアイスキャンディもアクセントになっています。

組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。

「ジュディ」と「ニック」のデザインはお友だち同士で“ペア持ち”したり、2つ一緒にチャームのように楽しむのもおすすめです。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆

