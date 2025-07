女優の筧美和子(31)が29日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。

筧は「A little while ago in Hawaii(=少し前のハワイ)」とコメント。キャップを被り、タンクトップにショートパンツというファッションでくつろぐ姿や、シュノーケルを楽しむ様子を公開した。

この投稿にフォロワーからは「いい景色です」「水中メガネ顔がめちゃおもろい」「相変わらずのナイスバディ」「露出助かる」「シュノーケルみわちゃんかっこいい」「足キレイ」「可愛い」などの声が集まった。

筧は今年3月3日に、インスタグラムを通じ「かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。お相手については「誠実で、優しさに溢れた方です。共に人生を歩んでいけることを心から幸せに思っております」としている。