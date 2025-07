【タリーズコーヒージャパン:一部商品価格改定】 8月6日~

タリーズコーヒージャパンは、8月6日より一部商品の価格改定を実施する。

今回の価格改定の事由について同社は「店舗運営の効率化やコスト削減等の企業努力を行ってまいりました。しかしながら、昨今のコーヒー豆や牛乳などの原材料費や人件費、店舗運営に必要なコストの高騰により、現行の価格を維持することが難しくなっております」としており、諸経費の高騰によるものだと説明している。

なお、対象となる商品は、ドリンク・フード・コーヒー豆など。「本日のコーヒー(Tall)」が420円→450円に、「カフェラテ(Tall)」が500円→510円になることなどが明かされた。

また、同日より新サービスとして「楽天ポイントカード」の導入も開始される。

【主な商品の価格例】 商品名 現行価格 新価格 本日のコーヒー(Tall) 420円 450円 カフェラテ(Tall) 500円 510円 ロイヤルミルクティー(Tall) 520円 555円 ボールパークドッグ オリジナル 390円 410円 ハウスブレンド(200g/豆) 1,140円 1,320円

Copyright (C) Tullyʼs Coffee Japan Co., Ltd. All rights reserved.