【モデルプレス=2025/07/29】ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)の楽曲「ShaLala(Japanese version)」が、フジテレビTVアニメシリーズ『ぽちゃーズ』(『EXITV』/毎週火曜日25時15分〜26時15分内放送)の新主題歌に決定。あわせて、メンバーのHITOMI(本田仁美)とMEI(メイ)が、新キャラクターの声優を務めることが発表された。いずれも、7月29日より放送予定となっている。

「ShaLala」は、SAY MY NAMEが3月にリリースした2nd EP「My Name Is…」のタイトル曲。発表から1週間で1700万再生を達成し、4月には「ShaLala(Japanese version)」がデジタルシングルとして発表された。『ぽちゃーズ』エンディング映像では、ぽちゃーズたちがSAY MY NAMEと同じ振り付けで可愛く踊る。新たに登場する新キャラクター「ぽちゃ姉ネコ」「ぽちゃ妹ネコ」は、双子なのに気が合わないネコの姉妹。ぽちゃ姉ネコをHITOMIが、ぽちゃ妹ネコをMEIがそれぞれ演じる。声優決定にあたり、HITOMIは「ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事を今回初めてさせていただけたこと、そして、私と一緒にアフレコをしたMEIちゃんと2人で共同作詞をした『ShaLala(Japanese version)』が、ぽちゃーズのエンディングテーマに決定したこと、どちらも本当に光栄で、とても嬉しかったです!」とコメント。MEIも「以前からとても関心のあったお仕事だったので、ドキドキわくわくしながら務めさせていただきました。ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。(modelpress編集部)ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事を今回初めてさせていただけたこと、そして、私と一緒にアフレコをしたMEIちゃんと2人で共同作詞をした「ShaLala(Japanese version)」が、ぽちゃーズのエンディングテーマに決定したこと、どちらも本当に光栄で、とても嬉しかったです!人生初めてのアフレコはとても緊張しましたが、個性豊かで可愛らしいぽちゃーズのキャラクターに癒されながら楽しく収録できました!皆さん是非ご覧ください◆(※正式にはニコちゃんマーク)こんにちは!SAY MY NAMEのMEIです。今回、ぽちゃーズを通して人生初の声優のお仕事に挑戦させていただきました!以前からとても関心のあったお仕事だったので、ドキドキわくわくしながら務めさせていただきました。ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです。そして、エンディングテーマ「ShaLala(Japanese version)」も、作品とあわせて楽しんで聴いていただけたら嬉しいです!