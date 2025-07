肉体改造に取り組むルカ・ドンチッチ「これからも進み続けなきゃいけない」

ロサンゼルス・レイカーズのスーパースター、ルカ・ドンチッチは、「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンドでミネソタ・ティンバーウルブズに1勝4敗で敗退後、健康とコンディショニングの面で「大きな一歩」を踏み出すことに成功した。

7月28日に公開された『Men’s Health Magazine』の表紙には、スリムになったドンチッチが登場。この2カ月間、クロアチアでこなしたトレーニングが奏功したようだ。

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI

- Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025