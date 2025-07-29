国際卓球連盟（ITTF）は29日、2025年第31週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは「WTTコンテンダーブエノスアイレス」で今季3度目の優勝を果たした張本美和（木下グループ）が7位で日本勢トップをキープ。、伊藤美誠（スターツ）が8位、大藤沙月（ミキハウス）が9位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

また、早田ひな（日本生命）が11位に入り、「WTTコンテンダーラゴス」で優勝した橋本帆乃香（デンソーポラリス）は5つ順位を上げて14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が20位と続く。木原美悠（個人）は22位、平野美宇（木下グループ）は25位となっている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年7月29日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位（-）：張本美和

8位（-）：伊藤美誠

9位（-）：大藤沙月

11位（-）：早田ひな

14位（↑ 19位）：橋本帆乃香

20位（-）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

25位（-）：平野美宇

31位（↑ 29位）：横井咲桜

39位（↑ 41位）：佐藤瞳

81位（↓ 80位）：芝田沙季

94位（↓ 90位）：小塩悠菜

95位（↓ 94位）：赤江夏星

96位（↓ 95位）：笹尾明日香