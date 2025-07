ディズニーストアが展開するちいさくてレトロかわいいぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」

ディズニースタンディーズに『ピーター・パン』をモチーフにした新たな仲間たちが登場!

一部店舗限定で「ジョン」や「マイケル」、ロストキッズを集めたセットが展開されるほか、「フック船長」や「スミー」など第2弾もラインナップされます☆

ディズニーストア Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)『ピーター・パン』

発売日:2025年8月1日(金)より順次

販売店舗:ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/disney-stands/peter-pan/

ディズニーストアのちいさくてレトロかわいいぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」より『ピーター・パン』をモチーフにしたぬいぐるみが初登場!

デフォルメされた表情やフォルム、直立したポーズがチャーミングで、レトロ感漂う絶妙なカラーリングもポイントです。

ちょこんと飾れる小さめサイズで自立するため、並べてコレクションしたくなるシリーズをまとめて紹介していきます☆

Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)『ピーター・パン』第1弾

価格:各2,600円(税込)

発売日:2025年8月1日(金)

販売店舗:ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

第1弾では「ピーター・パン」「ティンカー・ベル」「ウェンディ」「ナナ」が登場。

「ピーター・パン」の帽子や「ティンカー・ベル」の羽、「ウェンディ」のドレス、「ナナ」のナイトキャップなど細部までこだわったデザインです。

ピーター・パン ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約高さ16×幅7×奥行き6cm

スタンディングタイプの「ピーター・パン」をデザインしたぬいぐるみ。

ついつい集めたくなってしまう、自立する小さめサイズのぬいぐるみです。

レトロ感漂う絶妙なカラーリングもポイントになっています。

ティンカー・ベル ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

サイズ:約高さ13.5×幅8×奥行き6cm

ちょっぴりお口を開いた仕草がかわいい「ティンカー・ベル」

ライトグリーンのコスチュームや髪を結ぶリボンも丁寧にデザインされています。

背中にあしらわれた大きな羽もポイントです。

ウェンディ ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

サイズ:約高さ15×幅7×奥行き7cm

ナイトドレスを着た「ウィンディ」も第1弾に登場。

カールした長いまつげやぱっちりとした瞳がとってもキュート☆

優しい笑みを浮かべる「ウィンディ」に癒やされるディズニーグッズです。

ナナ ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

サイズ:約高さ15×幅8×奥行き13cm

ダーリング家の愛犬「ナナ」のディズニースタンディーズ。

瞳を半分だけ開いた仕草も「ナナ」ならでは。

後ろ足でたち、前足を伸ばす姿が印象的です。

ピーター・パン ぬいぐるみ セット Disney stanDs

価格:24,000円 (税込)

サイズ:パッケージ 約高さ17.5×幅61×奥行き13cm

・マイケルのテディベア 約高さ7.5×幅7×奥行き6.5cm

・マイケル 約高さ11×幅7×奥行き5cm

・トゥートルズ 約高さ10×幅7.5×奥行き8cm

・ニブス 約高さ13.5×幅10×奥行き7cm

・ツインズ(各) 約高さ12×幅5.5×奥行き10cm

・スライトリー 約高さ15×幅9×奥行き10cm

・カビー 約高さ12.5×幅8×奥行き6.5cm

・ジョン 約高さ14.5×幅6.5×奥行き6cm

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストア限定で、ダーリング家の子供たちやロストキッズのぬいぐるみセットも登場。

「ジョン」「マイケル」「マイケルのテディベア」「トゥートルズ」「ニブス」「スライトリー」「カビー」「ツインズ」2体の合計9体セットになっています。

窓付きパッケージ入りのため、そのまま飾るのもおすすめです。

Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)『ピーター・パン』第2弾

販売スケジュール:

・2025年8月26日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

・2025年8月29日(金):ディズニーストア店舗

第2弾では、船長スタイルの「ピーター・パン」「フック船長」「タイガー・リリー」「スミー」「チクタクワニ」が登場。

物語の終盤に登場する船長姿の「ピーター・パン」「フック船長」をはじめ、個性豊かなキャラクターがラインナップされます。

「フック船長」や「スミー」の憎めない表情、口を大きく開けてぺろっと舌を出す「チクタクワニ」など、ユーモアと愛らしさが詰まった表情にも注目です。

ピーター・パン ぬいぐるみ 船長スタイル Disney stanDs

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約 高さ18×幅7×奥行き6cm

物語の終盤に登場する、船長姿の「ピーター・パン」をデザインしたぬいぐるみ。

頭にかぶった大きな帽子には、ふわふわのポンポンがあしらわれています。

剣を背中に差し、ロングコートを着こなす姿がかっこいい!

タイガー・リリー ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅8×奥行き5cm

ネバーランドに住むインディアンの首長の娘「タイガー・リリー」

頭の羽根飾りやゆったりとした衣装もしっかり再現されています。

長い髪をサイドで結んだヘアスタイルも素敵です。

フック船長 ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約 高さ19.5×幅9×奥行き7cm

ネバーランドにいる海賊の船長「フック船長」もラインナップ。

ピンと撫でつけたヒゲや左手のフックもインパクト大!

衣装や帽子、仕草など、細部にまでこだわりが光るぬいぐるみです。

スミー ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ14×幅9×奥行き7.5cm

「フック船長」の手下で海賊船の乗組員である「スミー」

シャツからのぞくまんまるとしたお腹もユニーク☆

メガネ越しにサイドを見つめる仕草にも注目です。

チクタクワニ ぬいぐるみ Disney stanDs ピーター・パン

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ15×幅10×奥行き14cm

大きくお口を開いた「チクタクワニ」のぬいぐるみ。

シャープなキバがのぞくお口から伸ばした舌もユニーク。

レトロ感漂う絶妙なカラーリングもポイントになっています。

ちいさくてレトロかわいいぬいぐるみシリーズに、新たな仲間たちがラインップ。

ディズニーストアにて2025年8月1日より順次販売が開始される『ピーター・パン』モチーフ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」の紹介でした☆

