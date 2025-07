東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ベッラヴィスタ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間:2025年9月16日〜10月31日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・ラウンジ」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”ランチコース

価格:7,500円

提供時間帯:ランチ

メカジキのマリネとツブ貝のインサラータ トリュフ香るきのこのエスプーマ ビーツのラヴィゴットソースキタッラ チキンと茄子 ペコリーノ・ロマーノイトヨリ鯛のインパデッラとレンコン 甲殻類のソース または 牛フィレ肉のビステッカ エシャロットバルサミコソース パースニップピュレ 栗とサツマイモオレンジチーズケーキ マスカットルージュジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

ランチの時間帯に提供される「“ディズニー・ハロウィーン”ランチコース」

メインは「イトヨリ鯛のインパデッラとレンコン 甲殻類のソース」と「牛フィレ肉のビステッカ エシャロットバルサミコソース パースニップピュレ 栗とサツマイモ」のお魚料理とお肉料理の好きな方を選ぶことができます。

デザートプレート「オレンジチーズケーキ マスカットルージュジェラート」には、「チップ&デール」のもチーフも☆

どのプレートにも季節の食材が使われ、ハロウィーンらしい彩りになっています。

“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース

価格:17,000円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミストツブ貝のクロケッタ柿とリコッタマグロのタルターラ キャヴィアサバのリエット豚のスパイシー煮込みポルチーニと生ハムのリゾットカマスのインパデッラ セルヴァチコソース 茄子のサルサ和牛サーロインのアッロースト 牛ほほ肉のブラザート ビーツとポテトのピュレ または 鴨むね肉のアッロースト トレヴィーゾのブレゼとトリュフ ホースラディッシュのクレマ竹炭モンブラン ミラベルとベルガモットのコンフィテュール 無花果コンポートシェフこだわりの季節のジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯限定の「“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース」

前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ並んでいます。

デザートプレートは2皿。

「竹炭モンブラン ミラベルとベルガモットのコンフィテュール 無花果コンポート」のプレートには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿が、竹炭モンブランは特徴的な色合いでハロウィーンらしい仕上がりになっています!

「シェフこだわりの季節のジェラート」はさっぱりといただけ、食後にぴったり◎

“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース

価格:15,000円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミストツブ貝のクロケッタ柿とリコッタマグロのタルターラ キャヴィアサバのリエット豚のスパイシー煮込みサーモンとアボカドのタリアテッレカマスのインパデッラ セルヴァチコソース 茄子のサルサ牛フィレ肉のアッロースト 牛ほほ肉のブラザート ビーツとポテトのピュレ竹炭モンブラン ミラベルとベルガモットのコンフィテュール 無花果コンポートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ディナーコース」

プレートには様々な食材が彩り豊かに盛り付けられています。

それからハロウィーンムードたっぷりなデザートプレートはコーヒーまたは紅茶との相性も抜群です☆

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,600円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マスカットジュース、グリーンアップルシロップ、ジンジャーエール、チョコレート、レモン、オレンジ、セルフィーユ

透明感のあるグリーンが爽やかな「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ランチとディナーの時間帯で楽しめます!

マスカットジュースの甘さとジンジャーエールのピリ辛さが後をひく美味しさ◎

レモンとオレンジ、セルフィーユのトッピングに、チョコレートで表現されたジャック・オー・ランタンもインパクトたっぷりです。

豪華なコースメニューに可愛らしいドリンクは、特別な日や自分へのご褒美にもぴったり☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。

