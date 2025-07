中国のAIスタートアップ「Z.ai」が、新しいオープンソース大規模言語モデル(LLM)である「GLM-4.5」と「GLM-4.5-Air」を発表しました。GLM-4.5は主要なAIモデルと同等かそれ以上の性能を発揮する上、DeepSeekよりもさらに安価に使用できます。Chat with Z.ai - Free AI for Presentations, Writing & Coding

To better demonstrate the coding capabilities of GLM-4.5, we have developed a coding agent inspired by Claude Code. By providing a basic full-stack website boilerplate, the agent enables users to create an entire website with just a few words.



/1 Build an interactive Pokémon… pic.twitter.com/Lcih0YCOO7— Z.ai (@Zai_org) July 28, 2025

The model now creates sophisticated standalone artifacts-from interactive mini-games to physics simulations-across HTML, SVG, Python and other formats.



/3 Create a 3D particle galaxy with swirling nebulas, dynamic lighting. pic.twitter.com/eF48hq6n2I— Z.ai (@Zai_org) July 28, 2025

https://chat.z.ai/GLM-4.5: Reasoning, Coding, and Agentic Abililtieshttps://z.ai/blog/glm-4.5China's latest AI model claims to be even cheaper to use than DeepSeekhttps://www.cnbc.com/2025/07/28/chinas-latest-ai-model-claims-to-be-even-cheaper-to-use-than-deepseek.htmlGLM-4.5はコーディングとツールの使用に適したモデルで、GLM-4.5-Airは毎日の作業に最適な軽量モデルとなっています。GLM-4.5は総パラメータ数3550億、アクティブパラメータ数320億で、GLM-4.5-Airは総パラメータ数1060億、アクティブパラメータ数120億。どちらもハイブリッド推論モデルのため、複雑な推論とツール使用のための思考モードと、瞬時の反応のための非思考モードを備えています。GLM-4.5を開発したZ.aiのブログによると、OpenAI、Anthropic、Google DeepMind、xAI、Alibaba、Moonshot、DeepSeekなどのさまざまなモデルと12種類のベンチマークで比較した結果、総合評価はGLM-4.5が3位、GLM-4.5 Airが6位と、いずれも高いスコアを記録したとのこと。特に、エージェントタスクのベンチマーク測定においては、他のモデルと比較してGLM-4.5とGLM-4.5 Airのいずれも最高クラスのスコアを記録しています。また、GLM-4.5はコーディングを得意とするモデルです。コーディング能力の評価では、OpenAI o3やClaude 4 Sonnet、Claude 4 Opusに次ぐ性能を発揮しました。以下は、GLM-4.5のコーディング能力を示すためにZ.aiが公開したデモ。わずか数語のプロンプトを入力するだけで、アニメーションを含むインタラクティブなポケモン図鑑のウェブページを構築しています。また以下は、GLM-4.5でミニゲームや物理シミュレーションなど、インタラクティブな成果物をHTML・SVG・Pythonなど多彩な形式で生成できるというGLM-4.5の特徴を示したもの。そのほか、プレゼンテーション用のスライドなど、テキストや画像、コードだけではないさまざまな成果物を生成できるとZ.aiは述べています。さらに、GLM-4.5の特徴は、その価格にもあります。Z.aiによると、オープンソース活用による低コスト開発が特徴の中国発AIである「DeepSeek」よりも、GLM-4.5の利用コストはさらに安価であるとのこと。Z.aiの発表では、DeepSeek R1は100万トークンあたり入力が14セント(約22円)、出力が2ドル19セント(約339円)であるのに対し、GLM-4.5は入力が11セント(約17円)、出力が28セント(約43円)と、大幅に安くなっています。GLM-4.5のトレーニングにかかった費用は記事作成時点では公開されていませんが、Z.aiのチョウ・ホウCEOは「後日詳細を発表予定」と述べています。GLM-4.5およびGLM-4.5-AirはオープンソースのAIモデルで、開発者は無料でダウンロードして使用できます。詳細はHugging Faceで公開されています。zai-org/GLM-4.5 · Hugging Facehttps://huggingface.co/zai-org/GLM-4.5zai-org/GLM-4.5-Air · Hugging Facehttps://huggingface.co/zai-org/GLM-4.5-Air