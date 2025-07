TK from 凛として時雨「unravel」リリース10周年記念！アコースティックアレンジ配信＆MV公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■TK from 凛として時雨「unravel -Instrumental for the 10th Anniversary-」MVは7月30日21時にプレミア公開!

TK from 凛として時雨の代表曲「unravel」(TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』オープニングテーマ)のリリース10周年を記念し、アコースティックアレンジ「unravel -Instrumental for the 10th Anniversary-」が、7月30日0時に配信リリースされることが決定した。

本作は、7月30日に1,000枚限定でリリースされるシリアルナンバー付き2枚組LP盤「brain films -vinyl edition-」に収録されている楽曲。和久井沙良(ピアノ)、須原杏ストリングスと共にリアレンジされた。TK自身がミックスを施し、楽曲終盤には歪んだギターサウンドも加わり、アコースティックアレンジならではの洗練された儚さと美しさの中に、TKらしい張り詰めた空気と静かな激情が息づく楽曲となった。ジャケットは、10年前にリリースした当時を彷彿とさせるリバイバルデザインに仕上がっている。

そして、7月30日21時にはMVプレミア公開も決定した。

MVは、凛として時雨の「狐独の才望」など数々の映像作品を手掛けるshuntaroを監督に迎え、長崎と東京で撮影を行い自然を超然した世界の中にある、人の生き方や信条、そして美しさと醜さ、業や儚さを描いた映像作品となっている。

LP盤「brain films -vinyl edition-」は、4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』完全生産限定盤Disc2<brain films>のインストゥルメンタル楽曲をベースに制作されたvinyl edition。同アルバムに収録されている楽曲のみならず、1stアルバム『flowering』収録の「daylily」や「sound_am326」も収録されており、これまでTKが映像作品のために書き下ろしてきたインストゥルメンタル楽曲のすべてが、アナログならではの音質で2枚組のLPとして生まれ変わる。

すべてのトラックをアナログ用にTKが調整を施し、カッティングは、ロンドン・メトロポリス・スタジオのスチュアート・ホークスが手がけた。また、スリーブにはTKが過去の作品で撮影したフィルム写真が蘇るように散りばめられている。1,000枚限定のため、ファンにとっては堪らないメモリアル仕様の完全生産限定盤LPとなっている。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「unravel -Instrumental for the 10th Anniversary-」

2025.07.30 ON SALE

ANALOG「brain films -vinyl edition-」

TK from 凛として時雨 OFFICIAL SITE

https://tkofficial.jp/