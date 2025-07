ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「くまのプーさん」と仲間たちのアートに癒やされる「プリントトイレマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『くまのプーさん』プリントトイレマット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【標準】1,980円(税込)、【ロング】2,590円(税込)

サイズ:【標準】幅約60×奥行約55cm、くぼみ深さ約15×くぼみ幅(最大)約40cm、くぼみ幅(中央)約28cm、【ロング】幅約60×奥行約90cm、くぼみ深さ約42×くぼみ幅(最大)約34cm、くぼみ幅(中央)約26cm

仕様:すべりにくい加工

パイル長:約3〜5mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」をモチーフにデザインされたトイレマット。

落ち着いた色合いのグレーが基調なので大人っぽい印象に!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

マットの下部には、楽器を演奏しながら行進している「くまのプーさん」と仲間たちの姿がプリントされています。

「オウル」に「クリストファー・ロビン」「カンガ」「ルー」「ティガー」、それから「イーヨー」に乗っている「くまのプーさん」と「ピグレット」「ラビット」と勢揃い☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

毛足が短く、使いやすいのはもちろん、掃除しやすいのもうれしいポイントです。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裏面には、すべりにくい加工が施されています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

2種類のサイズから選べるのも魅力的。

「ロングサイズ」は、便座のサイド部分もカバーできます。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるので、いつでも清潔な状態を保てます。

いつものトイレ空間を大人かわいく演出してくれるサニタリーグッズ。

「くまのプーさん」と仲間たちのアートに癒やされる「プリントトイレマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プー&フレンズが楽器を持って行進!ベルメゾン ディズニー「プリントトイレマット」 appeared first on Dtimes.