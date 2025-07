セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プレミアム編みバスケット風ショルダーを紹介します!

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プレミアム編みバスケット風ショルダー

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約20×7×20cm

種類:全2種(スマイル、ペロリ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

編みバスケット風のデザインがおしゃれなショルダーバッグ。

夏のファッションにも取り入れたい、キュートな雑貨がセガプライズに登場します。

「プー」のお顔を大きくあしらったデザインがポイント。

かわいい表情とお耳が飛び出したバッグは、コーディネートのアクセントにもなります☆

スマイル

にっこり笑顔の「プー」

こっちも笑顔になりそうな、キュートなデザインです!

編みバスケット風デザインの中には、蜂の巣模様の布を採用。

持ち手や肩掛け紐は「プー」らしいカラーが使用されています☆

ペロリ

ペロリと舌を出した「プー」がチャーミングなショルダーバッグ。

バッグの中身が丸見えにならないよう、「プー」デザインの布が使われています。

かわいいお顔とバスケット風のデザインでおしゃれに決められそう。

手持ちでも肩掛けでも使えるので、いろんなシーンに持っていけるバッグです☆

編みバスケット風のショルダーバッグに「プー」のお顔をあしらったデザイン。

セガプライズの『くまのプーさん』 プレミアム編みバスケット風ショルダーは、2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃれな編みバスケット風バッグ!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』グッズ appeared first on Dtimes.