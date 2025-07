セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぬいぐるみ “はじめまして、ランピー!”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ “はじめまして、ランピー!”

登場時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約10×10×17cm

種類:全3種(プー、ランピー、ティガー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション映画『くまのプーさん ザ・ムービー/はじめまして、ランピー!』に登場するキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場。

映画に登場するコスチュームを着た「プー」と、重要キャラクターの「ランピー」「ティガー」がラインナップされます。

映画の世界観を楽しめる、全種類集めたくなるディズニープライズです☆

プー

『くまのプーさん ザ・ムービー/はじめまして、ランピー!』のコスチュームを着た「プー」

頭にゴーグルと帽子を被り、優しい笑みを浮かべる姿がデザインされています。

ランピー

『くまのプーさん ザ・ムービー/はじめまして、ランピー!』に登場する「ズオウ」の子ども「ランピー」

つぶらな瞳が愛らしい、おすわりポーズのぬいぐるみです☆

ティガー

100エーカーの森に住む「ティガー」も登場。

オレンジの体に黒のトラ模様をしっかり再現されています!

『くまのプーさん』の映画作品に登場するキャラクターたちを、かわいいぬいぐるみで表現。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ぬいぐるみ “はじめまして、ランピー!”は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

