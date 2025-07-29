²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¿ÏÊª4ËÜ¤Ï»¦½ýÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÃË¤Ï¿ÏÊª¤òº¸±¦¤Î¼ê¤Ç1ËÜ¤º¤Ä»ý¤Á2ËÜ¤Ï¹øÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤±¤ë¡¡¿å¸Í6¿Í½Å·Ú½ý»ö·ï
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎJR¿å¸Í±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇÄÌ¹Ô¿Í6¿Í¤¬ÃË¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¿ÏÊª4ËÜÁ´¤Æ¤¬»¦½ýÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢JR¿å¸Í±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÆÍÁ³¡¢ÄÌ¹Ô¿Í6¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µß¸î¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í
¡Ö¡ÊÆ»Ï©Â¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡Ë³Û¤È¤ª¤Ê¤«¤È¼ê¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢ÊâÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¿¡ÊÊÌ¤Î¡ËÊý¤¬¼ê¼ó¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à±ö¸¶¹°ÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¿ÏÊª4ËÜÁ´¤Æ¤¬»¦½ýÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÏÊª4ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ËÜ¤¬ÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¿ÏÊª¤òº¸±¦¤Î¼ê¤Ç1ËÜ¤º¤Ä»ý¤Á¡¢»Ä¤ê2ËÜ¤Ï¹øÉÕ¶á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤òÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£