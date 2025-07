ブラウジングの方法は「タブを開いて、何かを検索して、ページの中身を読む」の繰り返しで根本的にはここ数十年変化がありませんでしたが、「AIによってウェブとの関わり方の転換点が訪れている」ということで、Microsoftがウェブブラウザ「Microsoft Edge」に新たな実験的モード「Copilot Mode」を追加したことを発表しました。Introducing Copilot Mode in Edge: A new way to browse the web - Microsoft Edge Blog

https://blogs.windows.com/msedgedev/2025/07/28/introducing-copilot-mode-in-edge-a-new-way-to-browse-the-web/Copilot Mode | Microsoft Edgehttps://www.microsoft.com/en-us/edge/ai-powered/copilot-modeMicrosoft takes on Perplexity with its own AI web browser | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/microsoft/microsoft-edge-copilot-mode-announcement-agentic-ai-web-browserA whole new way to pilot the web | Copilot Mode in Microsoft Edge - YouTube「Copilot Mode」をオンにすると、ブラウザの能力を拡張するAI機能がEdgeで有効になります。このモードでは、Edgeはユーザーのクリックをぼんやりと待つのではなく、「ユーザーは次に何をしたいか」を予測し、「すべてを理解する共同作業者」として機能するとのこと。Copilot Modeで新しいタブを開くと、チャットと検索、ウェブナビゲーションを統合した単一の入力ボックスを備えたページが表示されます。複数のタブを開いている場合、ユーザーのOKがあれば、Copilotはそれぞれのタブの内容を読み込み、ユーザーがネットで探索している内容の全体的な文脈を理解することができます。たとえば、旅行でどこに泊まるかを考えているとき、Copilotとやり取りすることで「ビーチに最も近い宿はどこか」「キッチンを備えた宿はあるか」という絞り込みをして、素早く特定することができるので、時間の節約や手間の節減ができます。また、Copilotが自然言語によるナビゲーションにも対応したので、Copilotに直接話しかけてページ内の情報を探したり、製品間の違いを比較するために複数のタブを開いたりと、やりたいことを伝えることができるようになりました。Copilotによってクリックやタイピングの数が減り、より迅速に作業が進むようになります。さらに、近いうちにCopilotに履歴や認証情報といった追加の情報へのアクセス権限を付与できるようになるとのこと。これによって、より高度でシームレスなアクションの展開が可能になります。たとえば、会員情報を利用してジムの予約をしたり、旅行の行程を手配したりすることもできるようになるというわけです。Copilot ModeはWindowsとMacのEdgeで、本日・2025年7月29日(火)から利用可能です。