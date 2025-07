【FlexStrike ワイヤレスファイトスティック】 2026年 発売予定 価格:未定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/PC用アーケードコントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」を2026年に発売する。価格は未定。

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は、SIEが初めて設計した格闘ゲーム用のコントローラー。2025年6月5日に配信された「State of Play」にて発表された本製品は、「Project Defiant」というコードネームのみが明かされていたが、今回製品名が「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」となることが発表された。

【FlexStrike ワイヤレスファイトスティック- Features Trailer | PS5 & PC】

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は充電式バッテリー内蔵で、有線接続のほか、超低遅延ワイヤレス技術「PlayStation Link」を使用したワイヤレス接続が可能。ボタンはメカニカルスイッチ式で、レバーの入力方向を制限・誘導するためのパーツで、形状によって操作感が変わるリストリクターゲートは、正方形、円形、八角形の3種類があり、工具不要で交換できる。また、付属のPS Link USBアダプターとともに、ファイトスティック本体に内蔵されたストレージに収納することができる。

さらに、USB-Cケーブルなどの付属品をまとめて収納できるスリングキャリーケースも付属。大会会場などへの持ち運びも便利になっている。

「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」詳細

・PlayStation Linkオーディオ機器との同時接続:PS5では、PS Link USBアダプターをひとつ接続するだけで、「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」とPULSE Elite ワイヤレスヘッドセット、またはPULSE Explore ワイヤレスイヤホンのいずれかひとつを同時に接続できます。これにより、白熱するバトル中でも、超低遅延のオーディオやボイスチャットをお楽しみいただけます。

・「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」には、USB-C端子に対応した最新のPlayStation Link USBアダプターが付属します。

・「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」を2台同時接続:PS5では、2台の「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」をひとつのPS Link USBアダプターで接続でき、ローカルでのゲームプレイや協力プレイを楽しめます。

・人間工学に基づく耐久性の高いデザイン:「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は、操作しやすい角度に設計された表面と、滑りにくい底面パネルを備えた、人間工学に基づく独自のデザインを採用しています。また、カスタムデザインされた高品質のデジタルスティックも搭載しています。

・DualSense ワイヤレスコントローラーの同時接続:PS5では、「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」と同時にDualSense ワイヤレスコントローラーを接続しておくことができます。対戦の合間にメニュー操作をするための追加のコントローラーとして使用できます。

・操作設定のカスタマイズ:「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は、タッチパッド含むDualSense ワイヤレスコントローラーと同じゲーム操作入力に対応しています。また、追加のカスタマイズオプションとして内蔵のレバーモードスイッチで方向入力を変更できるほか、専用のロックスイッチでレイアウトを固定して、試合中の誤入力を防ぐこともできます。

・「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」をPS5と一度ペアリングしておけば、PSボタンを押すだけでPS5本体の電源を入れることができます。

