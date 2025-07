【第28話】 7月29日公開 価格:90ポイント

講談社は7月29日、マンガ「HACKING GHOST ~カラダにしか価値のない学園~」の第28話「風紀委員」を、ヤンマガWebにて公開した。価格は90ポイント。

本作はマサイ氏が原作、六壱氏が作画を手掛ける“カラダ乗っ取り系”異能バトル。人類の20人に1人が「特殊能力」に目覚めた時代。霊と話せるだけの弱小能力者、滝神広人は、理由がわからないまま義姉に憎まれている。どうしようもないとあきらめていたが、ある日、人の身体ごと相手の能力を奪い取る能力を授けるという幽霊と出会い、運命が変わり始める。

現在ヤンマガWebでは、第27話、第26話なども無料で公開されている。

【最新話】

第28話「風紀委員」のページ

【無料】

第27話「和解?」のページ

第26話「尋問」のページ

【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」1巻あらすじ】

霊を操る“だけ”の最弱の能力。思わぬ形で開幕する逆転劇――!

人類の20人に1人が「特殊能力」に目覚めた時代。

霊と話せるだけの弱小能力者・滝神広人は、

ある理由から最強の能力者である義姉・麗に、「1年後に殺害する」ことを宣言されていた。

絶望する広人に、ある1人の霊が告げる。「能力を奪い取ればよかろう。カラダごと……」。

前代未聞の”カラダ乗っ取り系”異能バトル、開幕!

第1話「霊体使役」のページ

