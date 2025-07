コートヤード・バイ・マリオット札幌が、夏を味わうランチブッフェ「南仏プロヴァンスフェア」を開催!

ランチブッフェには、フレンチを専門とする総料理長が手掛ける南仏プロヴァンスの料理が並ぶほか、ディナーやアフタヌーンティーも夏メニューに変化します。

コートヤード・バイ・マリオット札幌「南仏プロヴァンスフェア」

期間:2025年8月1日(金)〜8月30日(土)

時間:11:30 - 14:30 (最終入場 13:30)

料金(税サ込):大人 3,600円、子ども 1,800円

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

予約・問い合わせ:ホテル代表(011)206-0039、予約URL

コートヤード・バイ・マリオット札幌の2F レストラン 「Substance(サブスタンス)」にて、ランチブッフェ「南仏プロヴァンスフェア」を開催。

南仏料理のレシピに北海道の旬の素材を融合させ、夏を味わう優雅な美食体験が楽しめます!

また、道産食材を堪能するディナーコースに、メロンやシャインマスカットのアフタヌーンティーが登場し、夏らしいメニューが堪能できます☆

季節に合わせた提供メニューで、夏一色に染まります☆

南仏プロヴァンスフェア メニュー例

南フランスのプロヴァンス地方は、地中海沿岸の美しい村々で知られる風光明媚な地域。

野菜や魚介類、オリーブオイルをたっぷり使ったプロヴァンス料理は、素材の美味しさを引き立てるシンプルかつ華やかな味わいが特徴です。

北海道の夏もまた、色鮮やかな野菜と豊かな食文化に恵まれた“美食の季節”。

「南仏プロヴァンスフェア」では、両者の魅力を組み合せた、夏を感じるメニューが登場します☆

サラダコーナー

サラダ・ニソワーズ

サラダコーナーには、夏らしい爽やかなメニューが多数登場。

北海道産有機野菜のミックスリーフや人参やラディッシュを薄くスライスした「コポー」は、カラフルな見た目がポイントです!

「サラダ・ニソワーズ」は、プロヴァンス風のドレッシングと共に味わうことができます。

冷製デリ

ミディトマトのタブレ

南仏定番の「ラタトゥイユ」や北海道産ワカサギを使用した「エスカベッシュ」など、南仏と北海道の魅力が詰まった彩り豊かな前菜たち。

メロンと生ハムのサラダやカプレーゼ、クスクスを詰め込んだミディトマトのタブレ、人参とピンクグレープフルーツのマリネなども登場します☆

ライブキッチン「ラムショルダーのロースト」

ラムショルダーのロースト

ライブキッチンでは「ラムショルダーのロースト」を提供。

柔らかくジューシーなラムの肩肉を、ハーブとスパイスでじっくりとマリネし、低温で丁寧にローストしました!

旨みを閉じ込めた香ばしい表面と、しっとりとした肉質が絶妙に調和した一品です。

南仏プロヴィンス料理らしいローズマリーの香りが、ラム肉の味わいを引き立てます☆

マルセイユ風ブイヤベース

マルセイユ風ブイヤベース

南フランスの代名詞ともいわれる、マルセイユ発祥の伝統的な魚介スープ「ブイヤベース」

香味野菜と白ワイン、サフランで丁寧に煮込んだ濃厚なスープに、新鮮な魚介の旨みが溶け込んだ奥深い味わいで夏ならではの一品です!

※追加料金1,500円にて提供

ペストリーコーナー

トロぺジェンヌ

ペストリーコーナーには、南仏の本場スイーツに加えて北海道のご当地アレンジスイーツも用意。

南仏の本場スイーツとして「タルト・オ・シトロン」や「トロペジェンヌ」「ミラベルのムース」などを提供します。

ご当地アレンジスイーツには「北海道産とうきびロール」などが登場。

メロンとアーモンドのダニシェフ

「メロンとアーモンドのダニシェフ」は、パティシエが切り分けて提供されます!

ディナーコース「Menu été(ムニュ エテ)」

期間:2025年8月1日(金)〜 8月30日(土)

時間:17:00 - 21:30 (L.O.)

料金(税サ込):コース A(全5品)8,900円、コース B(全6品)11,500円、コース C(全7品)15,000円

メニュー内容:

フォアグラとハスカップのマカロン真イワシのマリネと平取町産「びらとりトマト」のサラダ仕立てラングスティーヌと仔ウサギのグルナダン サフランと小野菜のソース北海道産メヌケのポワレ 発酵レモンの香るジュ・ド・ポワソン ポロ葱のプレッセと共に北海道産牛サーロインのポワレ じゃが芋のブランジェール添え北海道産赤肉メロンのスープ仕立て レモングラスのブランマンジェとココナッツのアイス

場所:2F オールデイダイニング「Substance(サブスタンス)」

予約・問い合わせ:ホテル代表(011)206-0039、予約URL

※前日までに要予約

オールデイダイニング「Substance」では、フランス語で夏を意味する「été(エテ)」と名付けられたディナーコースも提供。

夏にぴったりな北海道の豊かな食材と、南仏の洗練されたエッセンスを融合させた、涼やかな夕暮れに心地よいメニューが用意されます!

真夏を五感で味わう、繊細かつ華やかなディナータイムを堪能するコース内容です☆

アフタヌーンティー - Palette of Seasons, Summer -

期間:2025年8月1日(金)〜 8月30日(土)

時間:13:30 - 16:30 (L.O.)

料金:1名 4,800円(税サ込)※要予約

内容:

Sweet・メロンのショートケーキ・白桃のムース・シャインマスカットと道産マスカルポーネのタルトレット・ココナッツのブランマンジェとメロンのスープ・北海道フロマージュとマスカットのレアチーズケーキSavory・ワカモーレのスフェリフィケーション 水タコのセビーチェと赤玉ねぎ・燻製したカンパチと夏野菜のサルピコン ホワイトバルサミコのジュレ 青柚子のアクセント・北海道産生ハムのオープンサンド・ミディトマトのタブレ・ポレンタとチリコンカンScone:自家製スコーン2種(プレーン&紅茶)とコンフィチュールLive Dessert Performance:道産生クリームアイスとメロンのエスプーマ

場所:1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」

予約・問い合わせ:ホテル代表(011)206-0039、予約URL

1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」では、四季折々の色彩にインスパイアされた新アフタヌーンティー「Palette of Seasons」を用意。

メロンやシャインマスカットを贅沢に使用し、夏の緑豊かな大自然と万緑を表現した、夏色アフタヌーンティーです。

コートヤード札幌のアフタヌーンティーの特長でもある仕上げのデザートは、パティシエがゲストの前で、ライブ感たっぷりに演出します!

Summer Cocktail & Mocktail

期間:2025年8月1日(金)〜 8月30日(土)

時間:11:30 - 22:00 (L.O.21:30)、ハッピーアワー 17:00 - 19:00 (L.O.)

場所:1F バーラウンジ「THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)」

予約・問い合わせ:ホテル代表(011)206-0039、予約URL

バーラウンジ「THE LOUNGE」では、季節感じる夏のカクテルとモクテルを提供。

札幌の自然や季節感ある果物を使ったドリンクを楽しめます☆

Summer Cocktail

料金:1,400円(税サ込)

夏のカクテルは、札幌を南北に流れる豊平川をイメージした一杯。

季節の果実で飾る、涼しげなフルーティー・モヒートです!

Summer Mocktail

料金:1,200円(税サ込)

モクテルは南国フルーツを使った、みずみずしいフローズンタイプ。

パッションフルーツやパイン、グァバが織りなす、爽やかな味わいです☆

フレンチ専門の総料理長による、南仏プロヴァンスの料理が並ぶランチブッフェ。

コートヤード・バイ・マリオット札幌「南仏プロヴァンスフェア」は、2025年8月1日〜8月30日まで、2F レストラン「Substance」にて開催です!

