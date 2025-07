Snow Man目黒蓮『VOGUE JAPAN』表紙に単独初登場！素顔に迫る100問のインタビューも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(撮影のときに意識しているのは)この服を着たら自分もカッコ良くなれると、たくさんの人に思わせられるようなカッコ良さを体現すること」(目黒蓮)

Snow Manの目黒蓮が『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』9月号(8月1日発売)の表紙に初めてソロで登場する。

表紙カットは、どこまでも真摯で情熱的でありながら、その奥にふと悪戯心や儚さを覗かせる一瞬を捉えた、危険な薫りを漂わせる仕上がり。全14ページに及ぶファッションシュートと、その多彩な魅力に迫る100問100答のインタビューも見逃せない。

鋭い眼差しでカメラを捉えたかと思えば一転、はにかむ愛らしい笑顔で魅了する今をときめくトップスター、目黒蓮に「100の質問」でフォーカス。100個もの質問に答えるのは、彼にとって初めてのことだ。

8月2日17時には『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて、撮影現場に密着した動画「目黒蓮が夜中の2:00にいつもしていることとは? “誘惑”を奏でるカバー撮影に密着!| On Set With | VOGUE JAPAN」を公開予定。不器用でマイペース、そして丁寧だという自身の性格のことから、自然への愛やファッションのこと、デビュー5周年を迎えたSnow Manでのいちばんの思い出などを語り尽くしている。

■『VOGUE JAPAN』9月号 表紙関連 公開予定スケジュール

07/29(火)10:00

『VOGUE JAPAN』9月号 表紙画像公開・予約受付開始

『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトにて本誌未掲載のインタビュー記事を公開

08/01(金)10:00

『VOGUE JAPAN』公式SNSにてイメージ動画公開

08/02(土)10:00

『VOGUE JAPAN』公式SNSと『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて公開予定動画の予告編を公開

08/02(土)17:00

『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて「目黒蓮が夜中の2:00にいつもしていることとは? “誘惑”を奏でるカバー撮影に密着!| On Set With | VOGUE JAPAN」公開

■誌面には、音楽にまつわるトピックが盛りだくさん

誌面では、LE SSERAFIMや渋谷龍太(SUPER BEAVER)、アイナ・ジ・エンドら音楽クリエイター10組に彼らが推すアーティストを聞いた「ミュージシャンの“推し”」や「20人のスターとビリー・アイリッシュの一問一答」、韓国内外で注目を集めるMEOVVにインタビューした「MEOVVが開く、新しい世界」など、音楽にまつわるトピックが盛りだくさん。また、“音楽発想”のフレグランスの楽しみ方、フレグランスと音楽をコーディネートする香りと音のペアリングを提案する「纏って香るプレスリスト」など、音楽×ファッションの魅力を詰め込んだ特集にも注目だ。

書籍情報

2025.08.01 ON SALE

『VOGUE JAPAN』2025年9月号



リリース情報

2025.07.23 ON SALE

Snow Man

SINGLE「SERIOUS」

『VOGUE JAPAN』公式サイト

https://www.vogue.co.jp/

『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネル

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43