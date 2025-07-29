2025年7月29日｜今日の月齢と宇宙の出来事＋占い｜NASAが発足して67年
月と火星の接近や流星群に注目
🌕️今日の月【月齢4.3】
本日7月29日は、正午月齢4.3の細い月です。東京では9時2分に月の出、21時13分に月の入り。日没は18時48分です。日没後もしばらく西の低空に細い月が残り、地球照（新月近くの月に見える、地球からの反射光で照らされた部分）もうっすら楽しめます。
今夜の見どころ 月と火星の接近：薄明りの残る時間帯〜20時台の西低空。細い月の地球照が好機。みずがめ座δ南流星群／やぎ座流星群：どちらの流星群も7月31日頃が極大予想です。月明かりが弱いこの時期の観察条件は良好です。土星・木星：土星は見やすい位置に。木星は2時51分ごろに昇り、明け方に高くなります。
※…月の出入り時刻は国立天文台「今日のこよみ（東京）」を参照しています。
過去の7月29日の出来事1958年：NASA（アメリカ航空宇宙局）の発足
アイゼンハワー米大統領が1958年7月29日に「国家航空宇宙法（National Aeronautics and Space Act）」へ署名し、NASAが発足しました。（※業務開始は同年10月1日）
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文・編集／sorae編集部