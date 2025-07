「高知だいすきポケモン」ヌオーのイラストでラッピングされた、伊藤園の自販機が登場。

ヌオーデザインの災害対応自販機が、観光情報発信館「とさてらす」に設置されます!

「高知だいすきポケモン」ヌオー「ラッピング自販機」

設置時期:2025年8月1日(金)

設置場所:観光情報発信館「とさてらす」南側

高知県の魅力を伝えるべく、さまざまな取り組みをしている「高知だいすきポケモン」ヌオーの「ラッピング自販機」が登場。

2025年8月1日より、観光情報発信館「とさてらす」南側に設置されます☆

ヌオーが川辺でくつろいだり、のんびり過ごしたりする姿をあしらった「ラッピング自販機」で、大規模な災害発生時に飲料を支援物資として提供する伊藤園災害対応自販機です。

また、ヌオー「ラッピング自販機」を設置する観光情報発信館「とさてらす」では、ヌオーの夏休み限定プレゼント企画も開催されます!

夏休み限定プレゼント企画

期間:2025年8月1日(金)〜8月31日(日)

時間:10:00〜18:00(各日先着100名)

場所:高知観光情報発信館「とさてらす」(JR高知駅南口すぐ)

※観光パンフレットも一緒にお渡し

高知観光情報発信館「とさてらす」では、2025年8月1日〜8月31日まで「高知だいすきポケモン」ヌオーの夏休み限定プレゼント企画を開催。

高知観光情報発信館「とさてらす」のスタッフに、あいことば「高知だいすき」を伝えると、ヌオーのオリジナルステッカーがもらえます☆

さらに、こうち旅広場「お土産&休憩所」内には、「高知だいすきポケモン」ヌオーの活動紹介コーナーも設置。

夏休みのお出かけスポットとしてもおすすめの場所です!

ヌオーのイラストでラッピングした、災害対応自販機が高知観光情報発信館「とさてらす」に登場。

「高知だいすきポケモン」ヌオーの「ラッピング自販機」は、2025年8月1日より観光情報発信館「とさてらす」に設置されます☆

土佐茶やお菓子など魅力あふれるコラボお土産・グッズ!「高知だいすきポケモン」ヌオー 土佐茶やお菓子など魅力あふれるコラボお土産・グッズ!「高知だいすきポケモン」ヌオー 続きを見る

ヤドンのいちごチョコシロノワールやカビゴンのカツパン!コメダ珈琲店「ポケモンと、たっぷりくつろご。」キャンペーン ヤドンのいちごチョコシロノワールやカビゴンのカツパン!コメダ珈琲店「ポケモンと、たっぷりくつろご。」キャンペーン 続きを見る

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post のんびり過ごすイラストデザイン!「高知だいすきポケモン」ヌオー「ラッピング自販機」 appeared first on Dtimes.