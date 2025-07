東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」1階のレストラン「カシュカシュ」にて「肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ」を開催。

ビュッフェの主役・ローストビーフをはじめ、骨付き豪快スペアリブや贅沢フォアグラ入り米沢牛ハンバーグなど、各種肉料理が豪快に楽しめます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ

期間:2025年8月9日(土)〜8月17日(日)

料金:大人 7,800円(税込)〜/7〜12歳 3,300円(税込)〜/4〜6歳 2,300円(税込)〜/3歳以下 無料

※ソフトドリンクバー付

※ランチタイム/ディナータイムにより料金は異なります

※ランチタイム 90分制/ディナータイム 時間無制限

浦安ブライトンホテル東京ベイ1階のレストラン「カシュカシュ」にて「肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ」を開催。

各種肉料理が期間限定で豪快に楽しめる夏のビュッフェです!

感動級のしっとり感スイーツも堪能できる、暑さ吹き飛ぶ夏メニューを紹介していきます☆

肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ メニュー内容

「肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ」では、一度食べたら人に言いたくなる「伝統のローストビーフ」をはじめ、ジューシーでやわらかい「国産豚スペアリブ」に「フォアグラ入り米沢牛ハンバーグステーキ」などをラインナップ。

ほかにも、冷製料理・温製料理に、充実したスイーツブッフェも提供されます!

レストラン「カシュカシュ」の看板メニュー「伝統のローストビーフ」は、目の前でカッティングしてくれるロゼ色の断面が魅力的。

あわせるソースは定番のグレイビーソースや和風ソースのほか、季節のソース「フレッシュトマトサルサ」もおすすめです☆

水を一切加えず、トマトから出た水分とスパイスで作るソースは、ほどよい酸味とさっぱり感でついもう1皿食べてしまうと評判の美味しさ。

お盆特別メニューとして提供される「国産豚のスペアリブ」は、2025年のゴールデンウィーク特別メニューとして大好評だったメニューです。

醬油ベースのソースとパイナップル果汁に漬け込み、長時間蒸したあと、ハチミツやドライトマト、ケイジャンスパイスなどで焼き上げられています!

クミン・コリアンダー・クローブ・唐辛子など、スパイスの香りが食欲を刺激する夏テイスト。

骨から肉がスッと離れるほど、ジューシーでやわらかな食感と、食べやすさも人気の理由です。

目玉メニューのひとつ「フォアグラと米沢牛のコンビネーションが贅沢すぎるハンバーグステーキ」が、お盆期間中のディナータイムに登場。

肉の味が濃く、満足度の高い米沢牛に、表面を焼いて旨みを閉じ込めたフォアグラをフィリングしています。

力強いハンバーグステーキには、酸味の効いたケッパーのソースの組み合わせ。

なお、お盆期間中のランチタイムには、フォアグラ入り米沢牛をハンバーガースタイルで楽しめます!

そのほか、ライブキッチンで仕上げる「千葉県産『錦爽(きんそう)どり』と野菜のエスニックバター焼き」は、香ばしさと旨みが広がる熱々オーブン料理。

マリネした鶏肉を低温調理し、ズッキーニ・なす・トマトなどの夏野菜と一緒に、エスニックバターで焼きあげています☆

また、窯で焼き上げる本格的なピッツアや、イタリア産チーズ「グラナパダーノ」を目の前で削って仕上げる生パスタなどのメニューも充実。

食べ放題メニューとは思えないほど、手の込んだ旬の食材を使った冷製料理やスープも勢ぞろいしています。

〆には、ホテルパティシエが手がけたビュッフェスイーツを用意。

”感動級のしっとり感!”と話題の「プレミアムショートケーキ」は、夏限定で「マスクメロン」が使用されています。

2種類のブレンドしたクリームと、芳醇な香りのマスクメロンを贅沢に使用し、スポンジ生地にシロップを染みこませるひと手間かけた極上スイーツです。

お盆期間中に登場するアールグレイ紅茶のクラッシュゼリーと桃のコンポート、グロゼイユジュレの3層仕立てで夏らしいさっぱりとしたスイーツ「桃のヴェリーヌ」もおすすめ。

暑い夏を吹き飛ばす、豪快でおいしい肉料理の数々と充実のメニューにデザートも堪能できる、豪華なビュッフェです☆

豪快な肉料理を堪能できる、暑さ吹き飛ぶ夏の食べ放題。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」の「肉の祭典 ごちそうサマービュッフェ」は、2025年8月9日〜8月17日まで開催です!

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

