¿¹ÅÄË¾ÃÒ ½éÉñÂæ¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡Â¼¾å½Õ¼ù»á¸¶ºî¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê28¡Ë¤¬Æ£¸¶ÎµÌé¡Ê43¡Ë¼ç±é¤ÇÍèÇ¯1·î¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ç½éÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡£Æ£¸¶¤È¤Ï½é¶¦±é¡£Æ´¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¡Ö²¿ÅÙ¤â¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¸ø±é°ì¸ø±é¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤À¤±»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÑëÆáÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¡×¤È¡¢ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤ÎËÁ¸±³è·à¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëÂ¼¾å½Õ¼ù»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁê¼êÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£±é½Ð¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥¥¥¯¥Õ¥ì»á¤Ï4ºÐ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¿¹ÅÄ¤ò¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¡£±é½Ð¤Ë¥À¥ó¥¹¤ä¥µ¡¼¥«¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±»á¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦°ú¤½Ð¤¹¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏNetflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿¹ÅÄ¡£½éÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤ò¹µ¤¨¡Ö±ÇÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤ª¼Çµï¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Æ±»þ¤ËÌò¤ÎÀµ²ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ìö¤é¤»¤Æ¤ë¡£
¡¡¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Åö½é¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£