アミューズメントとフィットネスが融合した、最先端フィットネスクラブ「FIT-EASY」が渋谷に誕生!

オープンに先駆け、7月23日に東京・FIT-EASY 渋谷店にて『FIT-EASY渋谷旗艦店』の事業戦略発表会・オープン前内覧会が開催されました。

「FIT-EASY 渋谷店」グランドオープン

“アミューズメント”と“フィットネス”が融合する最先端フィットネスクラブ「FIT-EASY」の『FIT-EASY渋谷旗艦店』事業戦略発表会・オープン前内覧会をプレオープンを控えた23日に東京・FIT-EASY 渋谷店にて開催。

岐阜県に本社を構え、全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージーが「新たなフィットネス文化の創造で、世界を変えていく」をミッションとし、2018年の創業から8年目で全国に210店舗を展開。

会員数は約19万人です。

今回の東京都渋谷区への出店を機に、関東エリアおよび全国への更なる出店が強化されます。

最高級のマシンやスタジオのほか、ゴルフや個室サウナ、セルフエステ、骨盤底筋トレーニングマシン、大型コワーキングスペース、低酸素ルームなど多彩なコンテンツを備えた「FIT-EASY」

「ふとしたときが、イージー時」をキャッチフレーズに、綺麗になりたい、痩せたい、リラックスしたい、パワーアップしたいなど、様々なシーンで利用できる“サードプレイス(第3の場所)”という新しいフィットネスクラブの形を提案します。

フィットイージーの中森勇樹取締役副社長は、日本人のフィットネス参加率が3.68%と、アメリカの23.7%に比べて極めて低いという調査データをもとに、

「日本人のウェルネスレベルを上げるために考えたのが『アミューズメントフィットネスクラブ』です。

楽しみながら健康になり、目標達成できるフィットネスクラブが日本にあっても良いと考え、この言葉を2024年2月に商標登録しました。

造語ですが、この言葉を日本の独自文化として大切にして、日本から世界に発信していきます」

と企業理念を語ります。

さらに、FIT-EASYの7つの特徴である「アミューズメントフィットネスクラブ」「AI顔認証」「出店・運営のパッケージ化」「省力化のためのDX化」「信頼性と安心感」「五感で楽しむ空間」「サードプレイス」のほか、会員は全国のFIT-EASYを追加料金なしで使い放題。

AIを活用したサービス「ヘルスケアオートメーション」が利用できる強みをアピールしました。

「ヘルスケアオートメーション」とは、体組成データとの連動で自分の体を“見える化”し、なりたい自分を目指すアプリサービスです。

健康・食事・トレーニングデータを取得・分析し、AIパーソナルトレーナーがトレーニングメニューや健康アドバイス、ライフスタイルを提案。

月に1度体型測定を行い、トレーニング後の感想を入力することで、毎月アップデートした情報が提供されます。

中森氏は

「各々の運動、食事、睡眠領域においてしっかりとしたエビデンスを持って生活を送っていただきたい。

人生100年時代において健康を確立・確保できるよう、世界にもない取り組みを明日、渋谷店から第1フェーズとして始めます。

『ヘルスケアオートメーション』を和訳すると『健康の自動化』。FIT-EASYに入会すれば健康になれる」

と力を込めました。

郄木緩奈店長からは、

マシン総台数77台、有酸素マシン台数28台など、渋谷近辺でトップクラスのマシン台数を誇るジムエリアや、プライベートサウナやセルフエステなどのアミューズメントサービスについての説明があり、

アプリの実演を経た内覧会では各コンテンツの見学や体験が行われました。

「FIT-EASY 渋谷店」詳細

プレオープン日:2025年7月24日(木)

グランドオープン日:2025年8月5日(火)

月会費:一般会員 13,178円(税込)/高校生会員 7,678円(税込)

※8月4日までの入会で500円割引の特別価格が適用

入会金・事務手数料:5,500円(税込)

営業時間:24時間営業(年中無休)

所在地::〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-1 Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 2F・3F(渋谷駅直結)

主な設備:トレーニングマシン77台、有酸素マシン28台、サウナ、セルフエステ、ゴルフブース、コワーキングスペース ほか

URL:https://fiteasy.jp/

2025年8月5日にグランドオープンを迎える「FIT-EASY 渋谷店」

マシン総台数77台のほか有酸素マシン台数28台など、渋谷近辺でトップクラスのマシン台数を誇るジムエリアや、

サウナ、

セルフエステ、

ゴルフブース、

コワーキングスペース様々なサービスを利用できるアミューズメントフィットネスクラブです。

“アミューズメント”と“フィットネス”が融合する最先端フィットネスクラブ「FIT-EASY」のフラグシップストアが渋谷に誕生。

2025年8月5日にグランドオープンする「FIT-EASY 渋谷店」の紹介でした。

