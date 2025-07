JVCケンウッドは、Victorブランドより、耳をふさがない“ながら聴き”イヤホン“nearphones”シリーズのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ“「HA-NP1T」に、3色のプレミアムカラー「Romantic Glow」エディション(エターナルブルー/ソルティオリーブ/サンドピーチ)を新たに追加し、2025年8月7日(木)より発売します。実売価格は2万2000円(税込)。

記事のポイント 耳を塞がず“ながら聴き”ができると人気のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンに、アクセサリーのようなキラめきと夏らしい爽やかなカラーリングのプレミアムモデルが登場。モノトーンのイヤホンだけじゃな物足りないという方にピッタリなアイテムです。

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン“音アクセ”「HANP1T」は、2024年11月に発売された“ながら聴き”が楽しめると人気のアイテム。耳に軽くはさんで装着するイヤーカフスタイルのため、日常のさまざまなシーンでアクセサリーのように身につけて、音楽や通話が楽しめます。

イヤホン本体には、独自の「フレキシブルアジャスト」機構を搭載し、着脱しやすく、軽く快適な着け心地を実現。眼鏡やサングラスを着用したままでも使用でき、スポーツや家事や仕事などのシーンでも、耳をふさがず周囲の音を感じながら快適に “ながら聴き”のリスニングスタイルが楽しめます。

今回、新色が開発されたきっかけは、ユーザーから「春夏の雰囲気にも合うカラーバリエーションが欲しい」といった声が多く寄せられたこと。本モデルは、「『Romantic Glow』“キラめく世界へ”」をコンセプトとし、新採用の偏光パール塗装により、光の角度で表情が変わる繊細な光沢感があり、イヤホンでありながらよりアクセサリーとしての存在感を高めるカラーリングに仕上がっています。Victorブランドの象徴である「犬のマーク」もワンポイントでデザインされています。

3色ともに、日常から解放された青空の下やビーチで過ごすロマンティックなバケーションのひとときをイメージし、光の角度で表情が変わる繊細な光沢感が楽しめます。同社では、夏の季節感を取り入れ、多彩なファッションコーディネートも楽しめる“音アクセ”として提案しています。

・エターナルブルー:心を解き放つ空の色、淡くやわらかな輝きのペールブルー

・ソルティオリーブ:大人の隠し味で優雅なひととき、ほのかにスモーキーなグリーン

・サンドピーチ:陽射しにとける砂浜の薄紅のような、肌なじみのよいピンクベージュ

イヤホンには高性能10mmドライバーユニットを搭載し、バランスのよいクリアな高音質サウンドとハイパワー出力を実現。小型・軽量ボディ&コンパクトな充電ケースながら、最大24時間の長時間再生が可能です。雨や水しぶきに強いIPX4相当の防滴仕様(イヤホンのみ)。

JVCの公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」では、「HA-NP1T」を購入(予約含む)した人を対象に、2週間以内の返品を保証する「“音アクセ”『HA-NP1T』お試しキャンペーン」を開催中です。詳細は「JVCケンウッドストア」内のキャンペーンページにて確認ください。

JVCケンウッド “音アクセ“「HA-NP1T」Romantic Glowエディション 発売日:2025年8月7日 実売価格:2万2000円(税込)

