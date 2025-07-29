¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¡¢¹õÈ±¤«¤é°õ¾Ý¥¬¥é¥ê ¿·¥Ø¥¢¤¬ÏÃÂê¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/29¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤¬¡¢28Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£¡È¤Ò¤Ê¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¤Î»²²Ã¤¬ÊüÁ÷Æâ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÃãÈ±¥Ó¥¸¥å¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¡Ö¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¤ÈÏ¢Â³¤Ç·ÑÂ³¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ¹¤Ç¤â¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ê¤é¤º¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹õÈ±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Ò¤Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤ÞÃãÈ±¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç½÷¤Î»Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤ÞÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»2Ç¯À¸¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¿160cm
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÃãÈ±¥Ó¥¸¥å¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ç·ÑÂ³»²²Ã
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÈ¿¶Á
¤Ò¤Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤ÞÃãÈ±¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡¢¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç½÷¤Î»Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤ÞÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ä¹ÉÍ¹Æà¡Ê¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤Ò¤Ê¡¿16¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹â¹»2Ç¯À¸¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¿160cm
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û