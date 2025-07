キアヌ・リーブスが体現する切れ味鋭いアクションに全世界が熱狂!シリーズを追うごとに、そのスケールと世界興収を更新し続け、一大ヒット作となった『ジョン・ウィック』シリーズ。映画史を変えた過剰な超絶アクションと、スタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに、シリーズ最新作となる『バレリーナ:The World of John Wick』が、8月22日(金)より全国公開!

シリーズ第三作となる『ジョン・ウィック:パラベラム』(19)とクロスオーバーした時系列で描かれる本作。スタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに、映画史を変えた過剰な超絶アクションは更なるパワーを増量!広がり続ける『ジョン・ウィック』ワールドに新たな血を注ぐ“復讐の女神”誕生の物語が描かれます。

8月22日(金)から全国公開される『バレリーナ:The World of John Wick』と神奈川県警とのコラボレーションが実現!映画のビジュアルを使用した防犯ポスターを制作しました。

最強の殺し屋、ジョン・ウィックのレガシーを完全継承した“新たな復讐の女神”・イヴの壮大な復讐譚を描く本作。主人公・イヴを演じるのは『ブレードランナー 2049』、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』でキュートな見た目とは裏腹にしなやかでキレのアクションを披露したハリウッドの最旬女優、アナ・デ・アルマス。最強の殺し屋、ジョン・ウィック演じるキアヌ・リーブスはじめ、NYコンチネンタルホテルの支配人・ウィンストン(イアン・マクシェーン)、忠実なコンシェルジュ・シャロン(ランス・レディック)、暗殺者養成組織ルスカ・ロマの女主人・ディレクター(アンジェリカ・ヒューストン)、謎を握る懸賞首・パイン(ノーマン・リーダス)、暗殺教団を率いる厳格な指導者・主宰(ガブリエル・バーン)。

ポスターには、鋭い眼光を飛ばす殺し屋たちが大集結。「高額報酬」「即日現金」「荷物を受け取るだけ」甘い言葉には報い(コンセクエンス)がある。と添えられたキャッチコピーと共に、闇バイトを絶対に許さないというメッセージを強調しています。

タイアップポスターは7月29日(火)より神奈川県警察本部及び警察署など55ヶ所、交番及び駐在所など約600ヶ所にて順次掲出される予定。(掲出は8月下旬ごろまで)お見逃しなく!

『バレリーナ:The World of John Wick』

8月22日(金)全国公開

