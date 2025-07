「農作業と本業のモデルの二刀流してるローラちゃんカッコよぎるぜ」

タレントのローラさんは7月26日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。ローラさんは「I love this Niigata farm life so much 新潟の農業LIFE、すっごくすき」とつづり、16枚の写真を投稿。引き締まったおなかを出した自撮りショットや、トレーニングウエアを着用し竹刀を持つ姿などを載せています。いずれも新潟での生活の中で撮影したもののようです。

美脚が見えた草取りショットも

ファンからは「とてもお綺麗です!」「美人でスタイル良くて女神」「ポスターかと思いました」などの声が。「農作業と本業のモデルの二刀流してるローラちゃんカッコよぎるぜ」「健康志向が素晴らしいです」「ローラさんは“人生のモデル”ですね」といったコメントも寄せられました。10日の投稿では「7月は畑の草取りと土寄せの学び」とつづり、草取りをする姿を披露したローラさん。白いシャツにショートパンツを合わせた服装で、美しい脚が見えています。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)