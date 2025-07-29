¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦µÜºêÍ§²Ö¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ø¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÆó²óÀïÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡½¡½
¤Û¤í¶ì¤¤³®Àû»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7·î15Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâ¤Ç¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦µÜºêÍ§²Ö(¤È¤â¤«)¡Ê18¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÆó²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
µÜºê¤Ï£¶ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤ä¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¶¯¹ë¡¦»³¸ý¸©Î©Ìø°æ¾¦¹©¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£ºß³ØÃæ¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢¡íÅ·ºÍ¾¯½÷¡í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¤Ï»³¸ý¸©Æâ¤Î¼Â¶ÈÃÄ¡Ø£Á£Ã£Ô £Ó£Á£É£Ë£Ù£Ï¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â£Â£×£Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï£¶°Ì¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¡£Áá¤¯¤â¡Ç28Ç¯³«ºÅ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¸ý°«¡Ê28¡Ë¡¢±ü¸¶´õË¾(¤Î¤¾¤ß)¡Ê30¡Ë¤é°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢164Ñ¤È¤¤¤¦Ä¹¿È¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿Ìîµ®Ìé»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤ò³è(¤¤)¤«¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£ÁÇÁá¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÍî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶¯¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬Æ¶»¡ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤«¡¢Áê¼ê¥³¡¼¥È¤Î±ü¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¬¾å¼ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤ËÄÀ¤á¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¥³¡¼¥È±ü¿¼¤¯¤Ë²¡¤·¹þ¤à¥¯¥ê¥¢¡£Áê¼ê¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¾ï¤Ë£³Âò¤òÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿´Íý¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤Ð¡¢¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥·¥å¡¼¥º¤ÎÉ³¤Î¿§¤òº¸±¦¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¥ª¥·¥ã¥ì¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¥×¥ì¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï17Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¿Ê²½
¹â¤¤¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ëµÜºê¤À¤¬¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄÉ¤¦Â¦¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊÑ²½¤À¡£Æ±³Ê¤«¡¢¥é¥ó¥¯²¼¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¿Ìî»á¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡¢°ìÅÙ»õ¼Ö¤¬¶¸¤¦¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¹¶·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÖµå¤ÎÁªÂò»è¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¾Ç¤ê¤«¤é¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ç¡¢¼«ÌÇ¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤³¤Î²ÝÂê¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤âÏªÄè¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÞ»³½ÊÈþ»á¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯11°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÆó²óÀï¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¡¢½ª»Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Î¡íµÜºêÂÐºö¡í¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Ëµå¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉõ¤¸¤ëÀïÎ¬¤ò¤ä¤êÄÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄê¡½¡½¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÃû(¤¤¶)¤·¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎôÀª¤Ç¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯µå¤ò½¦¤¤¡¢¥é¥ê¡¼Àï¤Ë»ý¤Á¤³¤â¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ê¡¼¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¦¥ï¥±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂç¤¤ÊÅ¸³«¤òÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¹âÂÇÅÀ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï·ë²Ì¤³¤½¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤³¤ÎÊÉ¤âÉ¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡í¼¡À¤Âå¥¯¥¤¡¼¥ó¡í¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯8·î8¡¦15Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê