¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×°å»Õ¤¬¤¹¤¹¤á¤ë30Âå¤«¤é¤Î¸¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤Ï
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¡¢¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤òÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¸¡ºº¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¡¦²ÈÂ²Îò¡¦Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦À¸³è½¬´·¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¥ÈøÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
À¥Èø ¹°»Ê¡Ê±§ÅÔµÜ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
1990Ç¯à×¶¨°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£à×¶¨°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¤Î¿´Â¡¡¦·ì´ÉÆâ²Ê¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¤·¡¢Æâ²Ê³ØÁ´ÈÌ¤ª¤è¤Ó½Û´Ä´ï¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¡£1997Ç¯¤è¤êÆÊÌÚ¸©ÊÝ·ò±ÒÀ¸»ö¶ÈÃÄ¤Ë¤Æ½Û´Ä´ïÎÎ°è¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±§ÅÔµÜ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ´§Æ°Ì®¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Û´Ä´ïÎÎ°è¤Î²èÁü¿ÇÃÇ¤äCMC¡Ê²ñ°÷À©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î¸ÜÌä°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¥ÈøÀèÀ¸
¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¸½ºß¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤âÁªÂò¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö³±¤¬¤Ç¤ë¡×¡Ö¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶»ÉôXÀþ¸¡ºº¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶»ÉôCT¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÀºÌ©¤ËÇÙ¤äµ¤´É»Ù¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤Ë¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¥ÈøÀèÀ¸
²ÈÂ²¤Ê¤É¶á¿Æ¼Ô¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÎ¼Á¤ò°äÅÁÅª¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¬¤ó¤ä¿´¼À´µ¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢°äÅÁÀ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤äPET¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¿´Â¡¥É¥Ã¥¯¡¢Ç¾¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤òÁªÂò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¥ÈøÀèÀ¸
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ç¯Âå¤ÈÀÊÌ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½÷À¤Î30Âå¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ä»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆýÁ£¥¨¥³ー¤ä¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ê¤É¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÙË¦¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸¡ºº¹àÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥É¥Ã¥¯¤äÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Ç¤â¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
À¥ÈøÀèÀ¸
30Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·»Ï¤á¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë30Âå¸åÈ¾¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯ÂÎÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤¬¤¤¤ä¤¹¤¤Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤äÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤?¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¡×¤Ç¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£