ÆüËÜ¼Ö´ØÀÇ15¡ó¤ËÉÔËþÂ³¡¹¡¡ÊÆ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡¢Æü·Ï¤ËÍÍø
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤Î´°À®¼Ö¤Ë²Ý¤¹´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤ë°ìÊý¡¢ÂÐÆüÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÏÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ËÍÍø¤ÊÆâÍÆ¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ø¤ÎµÕÉ÷Í×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¾Ú¼êÂ³¤¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¤ÊÆ¹ñ¼Ö¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¼Ö¤ÎÈÎÇäÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¢µìÊÆ¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä²¤½£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î3¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖÊÆ¼«Æ°¼ÖÀ¯ºöÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥È²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊÆ¹ñÉôÉÊ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖËÌÊÆ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼Ö¤è¤êÄã¤¤´ØÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»º¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÉÔÍø±×¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ë¡£