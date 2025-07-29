¸þ°æ¹¯Æó¡È¥¸¥å¥ó¥¸¡É¡õ¥Þ¡¼¥Á¡È¥Ò¥ë¡ÉÄ¶ÀÜ¶á¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡ØDating Game¡ÙEpisode4Í½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§30¹¹¿·¡¿Lemino¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥ë¡Ê¥Þ¡¼¥Á=¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê¸þ°æ¡Ë¤¬Ä¶ÀÜ¶á¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉEpisode4¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡¡
¡ÚÆ°²è¡Û¸þ°æ¹¯Æó¡È¥¸¥å¥ó¥¸¡É¡õ¥Þ¡¼¥Á¡È¥Ò¥ë¡ÉÄ¶ÀÜ¶á¤Ë¡Ä4ÏÃÍ½¹ð
¡¡º£ºî¤Ç¸þ°æ¤ÏÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£µÓËÜ¤Ï¶»¥¥å¥ó¿·À¤ÂåBL¥É¥é¥Þ¡ØCutie Pie¡Ù¤ä¡ØClose Friend¡Ù¤Ê¤É¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉµÓËÜ²È¡¦Maya¡¢All-Write Team¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Î¥Ò¥ë¤Ï¡¢¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥¥ã¥é¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡ÖYuka¡×¤Ë°¦¤È¼«¿®¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤ò³«È¯¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤¤¿´°àú¤¹¤®¤ë¡¢Îä¹ó¤Êµ´¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¸¥å¥ó¥¸¤ÎÍ§¿Í¤ÇÍÌ¾Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥È¤òFluke=Natouch Siripongthon¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥¯=¥Ê¥¿¥Ã¥È¡¦¥·¥ê¥Ý¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¥Ò¥ë¤ÎÆ±Î½¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤òJudo=Tantachj Tharinpirom¡Ê¥æ¥É=¥¿¥ó¥¿¥Ã¥È¡¦¥¿¡¼¥ê¥ó¥Ô¥í¥à¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¥¥ã¥é¤Î¿·ºîÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¡¢¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥ó¡¢¥«¥ª¥µ¥óÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤äÍÌ¾ÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÍÌ¾´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤ä¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¾ì½ê¤Ø¥¸¥å¥ó¥¸¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¥Ò¥ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¥Ü¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ´î¤Ö¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ä¥Ü¥¹¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ò¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¥Ò¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¥â¥ó¥â¥ó¤È¹Í¤¨¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Episode4¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤Î½¾Ëå¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥¤¡¼¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥©¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤È¥Ò¥ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¤¡¼¥ó¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤ªÃã¤ò¤Î¤à¥¸¥å¥ó¥¸¡¢¥¤¡¼¥ó¥¹¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¤é¤·¤¤¼Æ¸¤¤Èµº¤ì¤ë¥Ò¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¼Æ¸¤¤Î¥«¥ª¥¸¡¼¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤È¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ò¥ë¤ÎÄ¶ÀÜ¶á¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡¢¥Ü¥¹¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤òÍ¶ÏÇ¤·¤è¤¦¤ÈÄ¶ÀÜ¶á¤¹¤ë¥Ù¥¤¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê»£¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¥Þ¡¼¥Á¤È¸þ°æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥¯¤È¥æ¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤êÌÑÁÛ¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÂè2¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ò¥ë¤ä¡¢¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤¬°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ò¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¥¤¤â¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤Äó°Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤â¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ù¥¤¤Î»Ñ¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ù¥¤¤ØµñÈÝ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥å¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥ë¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¤¡¼¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿´¶¾ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÇº¤à¥¸¥å¥ó¥¸¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤«!?¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤ÇÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤ß¤½¤¦¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¸þ°æ¤ÏÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£µÓËÜ¤Ï¶»¥¥å¥ó¿·À¤ÂåBL¥É¥é¥Þ¡ØCutie Pie¡Ù¤ä¡ØClose Friend¡Ù¤Ê¤É¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉµÓËÜ²È¡¦Maya¡¢All-Write Team¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Î¥Ò¥ë¤Ï¡¢¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥¥ã¥é¤ÎÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¡ÖYuka¡×¤Ë°¦¤È¼«¿®¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤ò³«È¯¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤¤¿´°àú¤¹¤®¤ë¡¢Îä¹ó¤Êµ´¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¸¥å¥ó¥¸¤ÎÍ§¿Í¤ÇÍÌ¾Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥È¤òFluke=Natouch Siripongthon¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥¯=¥Ê¥¿¥Ã¥È¡¦¥·¥ê¥Ý¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¥Ò¥ë¤ÎÆ±Î½¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤òJudo=Tantachj Tharinpirom¡Ê¥æ¥É=¥¿¥ó¥¿¥Ã¥È¡¦¥¿¡¼¥ê¥ó¥Ô¥í¥à¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¥¥ã¥é¤Î¿·ºîÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¡¢¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥ó¡¢¥«¥ª¥µ¥óÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤äÍÌ¾ÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÍÌ¾´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤ä¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¾ì½ê¤Ø¥¸¥å¥ó¥¸¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¥Ò¥ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¥Ü¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ´î¤Ö¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ä¥Ü¥¹¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ò¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¥Ò¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¥â¥ó¥â¥ó¤È¹Í¤¨¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Episode4¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤Î½¾Ëå¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥¤¡¼¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥©¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤È¥Ò¥ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¤¡¼¥ó¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤ªÃã¤ò¤Î¤à¥¸¥å¥ó¥¸¡¢¥¤¡¼¥ó¥¹¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¤é¤·¤¤¼Æ¸¤¤Èµº¤ì¤ë¥Ò¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¼Æ¸¤¤Î¥«¥ª¥¸¡¼¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤È¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ò¥ë¤ÎÄ¶ÀÜ¶á¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡¢¥Ü¥¹¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤òÍ¶ÏÇ¤·¤è¤¦¤ÈÄ¶ÀÜ¶á¤¹¤ë¥Ù¥¤¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê»£¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¥Þ¡¼¥Á¤È¸þ°æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥¯¤È¥æ¥É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤êÌÑÁÛ¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÂè2¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ò¥ë¤ä¡¢¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤¬°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ò¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¥¤¤â¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤Äó°Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤â¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ù¥¤¤Î»Ñ¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ù¥¤¤ØµñÈÝ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥å¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ò¥ë¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¤¡¼¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿´¶¾ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÇº¤à¥¸¥å¥ó¥¸¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤«!?¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤ÇÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤ß¤½¤¦¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£